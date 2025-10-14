РУС
Новости Обстрел Харькова
Шестеро раненых после удара по Харькову: повреждена больница, пациенты эвакуированы

Обстрел Харькова 14 октября: шесть человек получили травмы

Шесть человек получили травмы в результате ночного российского удара по Харькову управляемыми авиабомбами. Пострадали гражданские, повреждены больница, здания и десятки автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские бомбы попали по Салтовскому району города. Четыре человека получили ранения осколками стекла, еще двое - получили острую стрессовую реакцию.

Повреждены окна в медицинском учреждении, где на момент удара находились пациенты. Все 57 человек перевезли в другую больницу. Их осмотрели медики, чтобы исключить дополнительные травмы.

Кроме того, загорелось одноэтажное здание гаража площадью около 85 квадратных метров. Пожар удалось потушить, однако повреждены 17 автомобилей.

Городской голова Игорь Терехов подтвердил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. В городе частично обесточены несколько районов.

Ночью в понедельник, 13 октября, российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Перед этим в городе прозвучала воздушная тревога.

больница (1452) обстрел (30004) ранение (3430) Харьков (7777) КАБ (443) Харьковская область (1715) Харьковский район (583)
