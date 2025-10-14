Шестеро раненых после удара по Харькову: повреждена больница, пациенты эвакуированы

Шесть человек получили травмы в результате ночного российского удара по Харькову управляемыми авиабомбами. Пострадали гражданские, повреждены больница, здания и десятки автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские бомбы попали по Салтовскому району города. Четыре человека получили ранения осколками стекла, еще двое - получили острую стрессовую реакцию.

Читайте: Российский дрон попал в магазин в Семеновке на Черниговщине: погиб человек. ФОТО

Повреждены окна в медицинском учреждении, где на момент удара находились пациенты. Все 57 человек перевезли в другую больницу. Их осмотрели медики, чтобы исключить дополнительные травмы.

Кроме того, загорелось одноэтажное здание гаража площадью около 85 квадратных метров. Пожар удалось потушить, однако повреждены 17 автомобилей.

Читайте также: Массированный удар по Херсонщине: погибла женщина, ранены 20 человек, среди них дети

Городской голова Игорь Терехов подтвердил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. В городе частично обесточены несколько районов.

Ночью в понедельник, 13 октября, российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Перед этим в городе прозвучала воздушная тревога.

Больше читайте в нашем Telegram-канале