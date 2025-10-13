1 328 0
В Харькове под обстрел попало медицинское учреждение и частные автомобили, в городе пропало электричество. ВИДЕО
Ночью в понедельник, 13 октября, российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами, из-за чего часть города осталась без света.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова, под обстрел попал Слободской район.
"Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения - предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений", - сообщил Терехов.
Сначала стало известно о двух пострадавших и о том, что в городе повреждены по меньшей мере 12 частных авто.
Впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.
Ранее мы писали, что вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль