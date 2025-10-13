2 568 2
У Харкові під обстріл потрапив медичний заклад і приватні авто, у місті зникло світло. ВIДЕО
Вночі у понеділок, 13 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову керованими авіабомбами, через що частина міста залишилася без світла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова, під обстріл потрапив Слобідський район.
"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу - попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд", - повідомив Терехов.
Спочатку стало відомо про двох постраждалих та про те, що у місті пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.
Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Раніше ми писали, що ввечері понеділка, 13 жовтня, російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.
