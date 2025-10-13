УКР
У Харкові під обстріл потрапив медичний заклад і приватні авто, у місті зникло світло. ВIДЕО

Вночі у понеділок, 13 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову керованими авіабомбами, через що частина міста залишилася без світла.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова, під обстріл потрапив Слобідський район.

"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу - попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд", - повідомив Терехов. 

Спочатку стало відомо про двох постраждалих та про те, що у місті пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Раніше ми писали, що ввечері понеділка, 13 жовтня, російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

