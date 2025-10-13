УКР
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

13 жовтня РФ атакує Україну ударними безпілотниками

Ввечері понеділка, 13 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 18:01 - БпЛА з півночі у напрямку Полтави. 

О 18:12 - БпЛА з півночі у напрямку Харкова.

О 18:20 - відмічені пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 19:18 - група БпЛА рухалася зі сходу Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 20:14 - Швидкісна ціль на Харківщину з півночі

О 20:16 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Броварський район).

О 20:17 - БпЛА на Донеччину (Покровський район).

О 20:29 - група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку.

О 20:35 - група БпЛА на Сумщині курсом на Ромни.

О 20:49 - Чернігів - БпЛА зі сходу у напрямку міста.

О 20:52 - ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині. Залучено засоби для його збиття.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. 

