Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері понеділка, 13 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 18:01 - БпЛА з півночі у напрямку Полтави.
О 18:12 - БпЛА з півночі у напрямку Харкова.
О 18:20 - відмічені пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
О 19:18 - група БпЛА рухалася зі сходу Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
О 20:14 - Швидкісна ціль на Харківщину з півночі
О 20:16 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Броварський район).
О 20:17 - БпЛА на Донеччину (Покровський район).
О 20:29 - група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку.
О 20:35 - група БпЛА на Сумщині курсом на Ромни.
О 20:49 - Чернігів - БпЛА зі сходу у напрямку міста.
О 20:52 - ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині. Залучено засоби для його збиття.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
