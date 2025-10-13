82 БпЛА випустили окупанти по Україні: 69 цілей знешкодила ППО. ІНФОГРАФІКА

УКР
У ніч на 13 жовтня російські окупанти випустили по Україні 82 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 50 із них - ударні БпЛА.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Наразі атака триває, декілька БпЛА перебувають у повітряному просторі.

гарний результат
