82 БПЛА выпустили оккупанты по Украине: 69 целей обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 октября российские оккупанты выпустили по Украине 82 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

Около 50 из них - ударные БПЛА.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.



Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Сейчас атака продолжается, несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве.

