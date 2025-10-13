82 БПЛА выпустили оккупанты по Украине: 69 целей обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 13 октября российские оккупанты выпустили по Украине 82 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.
Около 50 из них - ударные БПЛА.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.
Сейчас атака продолжается, несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве.
Oleksiy Tym
Сергей Кушнир
