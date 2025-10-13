РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12557 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
366 2

82 БПЛА выпустили оккупанты по Украине: 69 целей обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 13 октября. Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 13 октября российские оккупанты выпустили по Украине 82 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

Около 50 из них - ударные БПЛА.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Сейчас атака продолжается, несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака шахидов 13 октября. Сколько целей сбила ПВО

Автор: 

обстрел (30023) ПВО (3194) Воздушные силы (2738) Шахед (1553)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарний результат
показать весь комментарий
13.10.2025 09:08 Ответить
84% - полякам таке і не снилось.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:47 Ответить
 
 