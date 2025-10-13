1 212 0
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 18:01 БпЛА с севера в направлении Полтавы.
В 18:12 БпЛА с севера в направлении Харькова.
В 18:20 отмечены пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.
В 19:18 группа БпЛА двигалась с востока Днепропетровщины курсом на Павлоград.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль