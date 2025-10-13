Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 18:01 БпЛА с севера в направлении Полтавы.

В 18:12 БпЛА с севера в направлении Харькова.

В 18:20 отмечены пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

В 19:18 группа БпЛА двигалась с востока Днепропетровщины курсом на Павлоград.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

