В Харькове под обстрел попало медицинское учреждение и частные автомобили, в городе пропало электричество. ВИДЕО

Ночью в понедельник, 13 октября, российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами, из-за чего часть города осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова, под обстрел попал Слободской район.

"Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения - предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений", - сообщил Терехов.

Сначала стало известно о двух пострадавших и о том, что в городе повреждены по меньшей мере 12 частных авто.

Впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.

Ранее мы писали, что вечером понедельника, 13 октября, российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Больше читайте в нашем Telegram-канале