Новости обстрелы Херсонщины
Массированный удар по Херсонщине: погибла женщина, ранены 20 человек, среди них дети

6 октября Россия обстреляла Херсонскую область: один человек погиб, 20 ранены

На Херсонщине вследствие массированных обстрелов российских войск погибла женщина, еще 20 человек получили ранения, среди них четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Херсонскую облпрокуратуру, атаки происходили в течение всего дня 6 октября.

По данным следствия, россияне били по населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, дронов различных типов и ракетами.

В Степановке вследствие удара РСЗО погибла женщина, травмы получили шесть человек, среди них трое детей. Утром в Чернобаевке вследствие обстрела ранения получили семеро гражданских, в том числе ребенок. Днем недалеко от села еще один человек получил ранения во время атаки дрона.

Также в Херсоне пострадали шесть человек из-за взрывов снарядов, которые оккупанты сбрасывали с беспилотников. Повреждены более сотни частных домов, школа, магазин и хозяйственные постройки.

Под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры и следователи продолжают документировать последствия очередных преступлений армии РФ.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение прошлой недели россияне обстреляли более 40 населенных пунктов Харьковщины, погибло 5 человек, пострадало - 32 человека.

