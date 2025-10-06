Отец убитой российским ударом 15-летней девушки на Львовщине приехал с фронта к разрушенному дому. ВИДЕО
5 октября, российские захватчики ударили по селу Лапаевка на Львовщине и убили четырех человек из одной семьи. Среди погибших были 15-летняя Анастасия Грицив и ее мама Ульяна.
Папа Насти, - Владимир, узнал о потере дочери, находясь на фронте, - он приехал на родную Львовщину, чтобы попрощаться с ребенком, передает Цензор.НЕТ.
На опубликованных кадрах, Владимир, который уже более трех лет защищает Украину на фронте, кладет розы на руины дома, где погибла его дочь.
Тримайся, брате.
що чужих дітей небуває 🥲