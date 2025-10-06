РУС
Отец убитой российским ударом 15-летней девушки на Львовщине приехал с фронта к разрушенному дому. ВИДЕО

5 октября, российские захватчики ударили по селу Лапаевка на Львовщине и убили четырех человек из одной семьи. Среди погибших были 15-летняя Анастасия Грицив и ее мама Ульяна.

Папа Насти, - Владимир, узнал о потере дочери, находясь на фронте, - он приехал на родную Львовщину, чтобы попрощаться с ребенком, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах, Владимир, который уже более трех лет защищает Украину на фронте, кладет розы на руины дома, где погибла его дочь.

15-летняя Анастасия Грицив погибла в результате массированной атаки РФ на Львовщину.

Щирі співчуття тобі воїне 😔
06.10.2025 15:07 Ответить
Співчуття тобі солдат.
Тримайся, брате.
06.10.2025 15:09 Ответить
Тримайся Чоловіче. Ця Біль надовго. Щирі співчуття.
06.10.2025 15:09 Ответить
Будьте прокляті кацапські варвари до сьомого коліна ,що б ви всі виздихали разом найкривавішим терористом путіном.
06.10.2025 15:10 Ответить
До сто сьомого!! Амінь.
06.10.2025 15:13 Ответить
Жалко дівчіну, як свою дитину! ((
06.10.2025 15:10 Ответить
Царство Небесне загиблій родині. Мужності тобі, воїн
06.10.2025 15:22 Ответить
важко все це…. дуже важко….
06.10.2025 15:26 Ответить
Дуже шкода всю родину , а щодо дитини , то як скажу так ,
що чужих дітей небуває 🥲
06.10.2025 16:02 Ответить
Кацапи повинні здохнути
06.10.2025 16:23 Ответить
 
 