Отец убитой российским ударом 15-летней девушки на Львовщине приехал с фронта к разрушенному дому. ВИДЕО

5 октября, российские захватчики ударили по селу Лапаевка на Львовщине и убили четырех человек из одной семьи. Среди погибших были 15-летняя Анастасия Грицив и ее мама Ульяна.

Папа Насти, - Владимир, узнал о потере дочери, находясь на фронте, - он приехал на родную Львовщину, чтобы попрощаться с ребенком, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах, Владимир, который уже более трех лет защищает Украину на фронте, кладет розы на руины дома, где погибла его дочь.

