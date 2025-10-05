15-летняя Анастасия Грыцив погибла в результате массированной атаки РФ на Львовскую область. ФОТО

В результате российской атаки на село Лапаевка во Львовской области в ночь на 5 октября погибла десятиклассница Анастасия Грыцив.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Лапаевский лицей имени Героя Украины Георгия Кирпы, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагическая новость воскресным утром для Лапаевского лицея. Смерть страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь семья. Целая семья... Из жизни вместе с родными ушел ребенок - ангел ГРЫЦИВ АНАСТАСИЯ, ученица 10-А класса... Не верится, что не войдет больше в 10-А класс эта хрупкая девушка и не улыбнется спокойно, ласково, так, как умела только она. Больно даже подумать, что все это в прошлом, потому что вечность взяла в объятия всю семью", - говорится в сообщении лицея.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов в Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

