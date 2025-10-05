РУС
Новости Массированный ракетный обстрел Атака БПЛА на Львовщину
4 923 11

15-летняя Анастасия Грыцив погибла в результате массированной атаки РФ на Львовскую область. ФОТО

В результате российской атаки на село Лапаевка во Львовской области в ночь на 5 октября погибла десятиклассница Анастасия Грыцив.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Лапаевский лицей имени Героя Украины Георгия Кирпы, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагическая новость воскресным утром для Лапаевского лицея. Смерть страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь семья. Целая семья... Из жизни вместе с родными ушел ребенок - ангел ГРЫЦИВ АНАСТАСИЯ, ученица 10-А класса... Не верится, что не войдет больше в 10-А класс эта хрупкая девушка и не улыбнется спокойно, ласково, так, как умела только она. Больно даже подумать, что все это в прошлом, потому что вечность взяла в объятия всю семью", - говорится в сообщении лицея.

Анастасия

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов в Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Читайте также: Сегодняшняя атака на Львовщину была самой масштабной с начала вторжения РФ: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

обстрел (29849) жертвы (2189) Львовская область (3031) Львовский район (115) Лапаевка (1)
+14
Прорбач дівчинко убили тебе найкривавіші саітові теаористи і найкривавіший злочинець існує і хоче існувати 150 років ,бодай всі рашиські варвари виздихали в страшних муках ,а це злочине терористичне утворення під назвою рф розалилося і зникло.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:32 Ответить
+7
что б вы кацабы выздыхали все до единого, нет хороших, хорошие все смылись.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:34 Ответить
+7
показать весь комментарий
05.10.2025 17:41 Ответить
тому що ми допустили війну на українську землю

спи спокійно!
ніколи більше НЕ буде помилок з безпекою України!

.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:25 Ответить
Невже не буде помсти за усіх безневинних янголів?
показать весь комментарий
05.10.2025 17:35 Ответить
Будеш мстити - буде помста. Не будеш мстити - не буде помсти.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:53 Ответить
брехня їх треба знищувати якщо ми здамося москалі знищать Україну як Батурин
показать весь комментарий
05.10.2025 18:16 Ответить
кому мстити ?
вбивати кацапів все одно що косити траву - вони навіть НЕ істоти.

.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 17:41 Ответить
Бідне дитя
показать весь комментарий
05.10.2025 17:43 Ответить
Сотні тисяч янголів через мохнорилого ішака із Оманськими лижами
показать весь комментарий
05.10.2025 18:11 Ответить
ганьба нам українцям,що ми не можемо вберегти своїх дітей,увіруючи в пустопорожні побрехеньки внутрішнього ворога.
показать весь комментарий
05.10.2025 18:33 Ответить
 
 