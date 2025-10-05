РУС
Новости Атака БПЛА на Львовщину
4 256 12

Два человека погибли, два травмированы в результате атаки РФ на Львовскую область

свічка

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, двое травмированы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на местах работают все профильные службы.

Больше информации на данный момент нет.

Читайте: Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (29849) жертвы (2189) Львовская область (3031)
Топ комментарии
+7
У кацапів конкретна мета - не дати Україні пережити зиму. Їх можуть спинити лише масові і сильні завивання їхніх цивільних на болотах, якщо ие ж саме робити у відповідь з їхньою інфраструктурою. Причому бити треба по мегаполісах, де вижити важко і де більше звикли до комфорту. Бажано - по мацкві і пітері, де у випадку вдалого влучання без світла і тепла і їді залишаться одразу
мільйони. Можна і по обласних і крайових центрах, але результат не буде таким ефектним. Якщо хтось є настільки наївним, що сподівається на домовленість з кчцапами - то ні, це їх не зупинить, як крокодила, чи акулу, які відчули кров, цей факт спонукає лише до ще більшої агресії.
показать весь комментарий
05.10.2025 10:15 Ответить
+3
А, ваЗЕлін вже пообіцяв страшенно страшну відповідь?
показать весь комментарий
05.10.2025 10:19 Ответить
+3
Якщо воно і справді було б слабеньке, то всі вже три роки без світла сиділи би. Краще б подякував нашим ППО, що можеш на цензорі срати.
показать весь комментарий
05.10.2025 11:00 Ответить
