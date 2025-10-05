Два человека погибли, два травмированы в результате атаки РФ на Львовскую область

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, двое травмированы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на местах работают все профильные службы.

Больше информации на данный момент нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

