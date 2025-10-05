РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый, - Воздушные силы

ракеты и шахиды

С ночи 5 октября 2025 года враг массированно атакует Украину. Сначала оккупанты запустили ударные дроны, далее ракеты со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, как отмечается, также были отмечены пуски "Кинжалов".

Сейчас наибольшая угроза есть для западных областей Украины.

По данным Воздушных сил, группа крылатых ракет из Ивано-Франковской области движется на Закарпатье. Часть ракет возвращает на Львов. Группа ракет на Ровно.

Также читайте: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, - Воздушные силы

"Группа ракет - на Стрый!", - добавили в ПС.

"Львов! Еще группа ракет на город!", - позже отметили Воздушные силы.

Львов (4647) ракеты (3739) дроны (4955) Воздушные силы (2717) Львовская область (3031) Львовский район (109) Стрыйский район (30) Стрый (4)
Топ комментарии
+10
Ну все.
Завтра вилетять фламінго.
Скільки їх вже накопилися, хтось рахує?

05.10.2025 07:16 Ответить
+8
Заяви ЗЕленського неодноразово про відповідь асиметричну,дзеркальну,потужну лунали з гундосих відосиків.
Умерла своє,що "будемо масштабувати далекобійні удари" по раші.
Шмигаль теж заікався про відповіді.
Не разу потужно,масовано ,асиметрично,дзеркально Україна не відповіла.Ці ЗЕлені кадри водять нас за ніс?Поки ми зможемо відповісти?Коли міста зітруть кацапській дрони та ракети?
05.10.2025 07:10 Ответить
+7
Потужні відосики - це єдина асиметрична відповідь на яку спроможна влада під керівництвом 5-6 дефективних менеджерів Зеленського?
05.10.2025 07:17 Ответить
Каzапська здичавіла нечисть відповість за всі злочини.
05.10.2025 06:58 Ответить
Вже вона багато 'навідповідала'?! З зєлупенфюрером бубочкою у його 'незламних', 'потужних' відосіках ми ж 'перемагаємо' еге ж!?
05.10.2025 07:13 Ответить
Полегшало??
05.10.2025 08:09 Ответить
05.10.2025 07:10 Ответить
Їх почали виготовляти ще з травня 25 - це з слів виробника. Повинна бута ахірена куча дічі.
показать весь комментарий
05.10.2025 07:19 Ответить
Новинка
05.10.2025 08:00 Ответить
... рашизм = фашизм
05.10.2025 07:26 Ответить
Що робили тим часом фламінго?(
05.10.2025 08:27 Ответить
 
 