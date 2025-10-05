Войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый, - Воздушные силы

С ночи 5 октября 2025 года враг массированно атакует Украину. Сначала оккупанты запустили ударные дроны, далее ракеты со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, как отмечается, также были отмечены пуски "Кинжалов".

Сейчас наибольшая угроза есть для западных областей Украины.

По данным Воздушных сил, группа крылатых ракет из Ивано-Франковской области движется на Закарпатье. Часть ракет возвращает на Львов. Группа ракет на Ровно.

"Группа ракет - на Стрый!", - добавили в ПС.

"Львов! Еще группа ракет на город!", - позже отметили Воздушные силы.