Войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый, - Воздушные силы
С ночи 5 октября 2025 года враг массированно атакует Украину. Сначала оккупанты запустили ударные дроны, далее ракеты со стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
В частности, как отмечается, также были отмечены пуски "Кинжалов".
Сейчас наибольшая угроза есть для западных областей Украины.
По данным Воздушных сил, группа крылатых ракет из Ивано-Франковской области движется на Закарпатье. Часть ракет возвращает на Львов. Группа ракет на Ровно.
"Группа ракет - на Стрый!", - добавили в ПС.
"Львов! Еще группа ракет на город!", - позже отметили Воздушные силы.
Топ комментарии
+10 Leon #550614
показать весь комментарий05.10.2025 07:16 Ответить Ссылка
+8 Виктор Шевченко
показать весь комментарий05.10.2025 07:10 Ответить Ссылка
+7 Dic Dolovo
показать весь комментарий05.10.2025 07:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Умерла своє,що "будемо масштабувати далекобійні удари" по раші.
Шмигаль теж заікався про відповіді.
Не разу потужно,масовано ,асиметрично,дзеркально Україна не відповіла.Ці ЗЕлені кадри водять нас за ніс?Поки ми зможемо відповісти?Коли міста зітруть кацапській дрони та ракети?
Завтра вилетять фламінго.
Скільки їх вже накопилися, хтось рахує?