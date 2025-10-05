РУС
Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, - Воздушные силы

В ночь на 5 октября с аэродрома "Оленья" Мурманская область, РФ фиксировался взлет нескольких бортов Ту-95.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, рф). Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - предупредили Воздушные силы.

Дополняется...

Топ комментарии
+13
"Фламінго" на 3000км вже заправляються. Пи₴дець кацапам в тій "олєньї". Бубачка зуб дайот.💪
05.10.2025 01:29 Ответить
+6
Знову ці недобитки летять кошмарити Україну. Пора вже їх докінчити. Чому б не вдарити назустріч їм дронами і ракетами? І нехай рашистське пво розбирається хто там і куди летить. Кожен день війни на Сосії повинно палати десятки заводів і всього іншого. Щоб у рашистів сводки з фронту про захоплені хутори тонули в сводках катастроф в тилу Сосії.
05.10.2025 01:48 Ответить
+4
Час нанести потужний удар по к@ц@пії!
Вибити їм кілька шибок, щоб гундосий🤡 мав чим похвалитися перед 🐏🐑
05.10.2025 03:24 Ответить
Як мене це вже заколебало. Старі діди, клоуни які уявили себе Наполеонами і гребані рузкіе які думають що силою можна змусити себе "палюбіть"

Охххххххх.....поїхати б в 2013 десь в Ісландію і втратитись серед вулканів
05.10.2025 01:28 Ответить
**********************? Чи як там зветься той вулкан?)
05.10.2025 01:31 Ответить
Так було завжди.В другій світовій,старі,скільки людей поклали в могили? Всю історію таке було.До нашої війни,постійні війни по світі.Люди під різними лозугнами,******* різати і вбивати і заробляти на цьому дивіденти.
05.10.2025 01:36 Ответить
Люди мають змінитися бо - бо до винайдення вакцин люди мерли пачками теперка це не так . Війни ведуться за ресурси але теперка транспортна сис тема розвинулась настіко , шо доставка мільонів тонн руд навіть з Антарктиди буде коштувати мало. А ось виправдання шо так завжди було є найгіршим проявом ліцемірства - і використовують це те хто не хоче мінятися .
05.10.2025 01:45 Ответить
Люди і змінються,спочатку,камінням воювавли,потім списами,зараз суперзброєю.Війни ведуться,бо люди отримують насолоду від війн і отримують задоволення від вбивств.Ви наче,як дитина мала.Пройде 1000 років і люди будуть вбивати і воювати.Навіть десь в космосі,якщо звісно туди доберуться.Я не працював наприклад в катівнях і працювати не збираюся,а хтось прапцює.Для мене дикість,що хтось руки до інших протягає,як поліцянти,чи охороники в тюрмі,чи навіть тцк,а длчя них ні.Он недавно застрелили втікача на кордоні.І про що це свідчить? Йому скажете,що нехай змінюється.Я не піду нпрацюватим на кордони і стріляти інших українців,а хтиось пішов за невеликі гроші.А за москалів вже навіть не говорю,бо сенсу немає.
05.10.2025 02:38 Ответить
Так ********* шо захочуть повоювати знайдеться завжди але - але їх тре контролювати . Ось колись з селянами робили шо хочеш - вбивали продавали гвалтували . Теперка подібні випадки є але ці випадки це не є правилом ( а винятком ) - а правилом є шо суспільство їх контролює . Тобто буде мир і жвачка - а всяких повоювати будуть ізолювати від нормальних людей . Просто деякі суспільства виросли і порузумнішали - а деякі ше не порузумнішали . А першим кроком має бути заборона на прославляння виродків на кшталт цезаря - а то дійшли до того шо французи його імям гармату назвали ( а це те саме шо укранці гармати сралінкою назвали - бо цезар хвалився шо його армія вбила мільон галів і ше декілька в рабство продали , а гали то є одні з предків ******** французів - а вони гармату назвали в честь вбивці їхніх предків ). А в України тре перестати прославляти Святослава батька Володимира бо - бо його похід на хазарів ше можна зрозуміти ( мстився за притиснення хазарами наших предків ), то його похід в Болгарію це звичайний завойовницький похід .
05.10.2025 04:51 Ответить
ну не такі й вже старі, гітлеру було всього 50, а сраліну 60...
05.10.2025 01:51 Ответить
У гітлера був гітлерюгент..у путлєра - путлєрюгенд..

гітлерівським військам форму розробляв та шив Хуго Босс, сруським військовим - юдашкін - нехай у пеклі горить...

І обидва дуже бункери любили.
05.10.2025 02:23 Ответить
Там ж не тільки ці дві особи булоюІ вони вже не молоді важалися.Зараз 70 літні такк бігають.Та й інші сторони підключилися по воювати.
05.10.2025 02:29 Ответить
Знову ці недобитки летять кошмарити Україну. Пора вже їх докінчити. Чому б не вдарити назустріч їм дронами і ракетами? І нехай рашистське пво розбирається хто там і куди летить. Кожен день війни на Сосії повинно палати десятки заводів і всього іншого. Щоб у рашистів сводки з фронту про захоплені хутори тонули в сводках катастроф в тилу Сосії.
05.10.2025 01:48 Ответить
На літаках, стоїть система - свій/чужий. У нас F-16 літають збивати ракети, але якось ППО розрізняє, де літак, а де ракета, це все через цю систему - свій/чужий.
05.10.2025 02:41 Ответить
Час нанести потужний удар по к@ц@пії!
Вибити їм кілька шибок, щоб гундосий🤡 мав чим похвалитися перед 🐏🐑
05.10.2025 03:24 Ответить
Чому не ловити ті літаки при приземленні? Пального на нулі, нікуди не втичуть.
05.10.2025 07:07 Ответить
 
 