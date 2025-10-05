Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, - Воздушные силы
В ночь на 5 октября с аэродрома "Оленья" Мурманская область, РФ фиксировался взлет нескольких бортов Ту-95.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, рф). Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - предупредили Воздушные силы.
Дополняется...
Охххххххх.....поїхати б в 2013 десь в Ісландію і втратитись серед вулканів
гітлерівським військам форму розробляв та шив Хуго Босс, сруським військовим - юдашкін - нехай у пеклі горить...
І обидва дуже бункери любили.
Вибити їм кілька шибок, щоб гундосий🤡 мав чим похвалитися перед 🐏🐑