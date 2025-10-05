Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, - Повітряні сили
У ніч на 5 жовтня з аеродрому "Оленья" Мурманська область, РФ фіксувався зліт кількох бортів Ту-95.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - попередили Повітряні сили.
Нагадаємо, що також ввечері суботи, 4 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
Охххххххх.....поїхати б в 2013 десь в Ісландію і втратитись серед вулканів