Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, - Повітряні сили

У ніч на 5 жовтня з аеродрому "Оленья" Мурманська область, РФ фіксувався зліт кількох бортів Ту-95.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

"Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - попередили Повітряні сили.

Нагадаємо, що також ввечері суботи, 4 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

