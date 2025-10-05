УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6530 відвідувачів онлайн
Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
807 8

Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, - Повітряні сили

ту-95

У ніч на 5 жовтня з аеродрому "Оленья" Мурманська область, РФ фіксувався зліт кількох бортів Ту-95.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - попередили Повітряні сили.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, що також ввечері суботи, 4 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Читайте також: Рашисти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

обстріл (31171) Повітряні сили (3057) Ту-95 (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як мене це вже заколебало. Старі діди, клоуни які уявили себе Наполеонами і гребані рузкіе які думають що силою можна змусити себе "палюбіть"

Охххххххх.....поїхати б в 2013 десь в Ісландію і втратитись серед вулканів
показати весь коментар
05.10.2025 01:28 Відповісти
**********************? Чи як там зветься той вулкан?)
показати весь коментар
05.10.2025 01:31 Відповісти
Так було завжди.В другій світовій,старі,скільки людей поклали в могили? Всю історію таке було.До нашої війни,постійні війни по світі.Люди під різними лозугнами,******* різати і вбивати і заробляти на цьому дивіденти.
показати весь коментар
05.10.2025 01:36 Відповісти
Люди мають змінитися бо - бо до винайдення вакцин люди мерли пачками теперка це не так . Війни ведуться за ресурси але теперка транспортна сис тема розвинулась настіко , шо доставка мільонів тонн руд навіть з Антарктиди буде коштувати мало. А ось виправдання шо так завжди було є найгіршим проявом ліцемірства - і використовують це те хто не хоче мінятися .
показати весь коментар
05.10.2025 01:45 Відповісти
ну не такі й вже старі, гітлеру було всього 50, а сраліну 60...
показати весь коментар
05.10.2025 01:51 Відповісти
"Фламінго" на 3000км вже заправляються. Пи₴дець кацапам в тій "олєньї". Бубачка зуб дайот.💪
показати весь коментар
05.10.2025 01:29 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 02:12 Відповісти
Знову ці недобитки летять кошмарити Україну. Пора вже їх докінчити. Чому б не вдарити назустріч їм дронами і ракетами? І нехай рашистське пво розбирається хто там і куди летить. Кожен день війни на Сосії повинно палати десятки заводів і всього іншого. Щоб у рашистів сводки з фронту про захоплені хутори тонули в сводках катастроф в тилу Сосії.
показати весь коментар
05.10.2025 01:48 Відповісти
 
 