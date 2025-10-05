УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6559 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 819 3

Рашисти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди, дрони

Ввечері суботи, 4 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чернігівщина: БпЛА повз Олишівку у напрямку Гончарівського. Харківщина: БпЛА через Балаклію, - повідомлялося о 21:20.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

О 21:46 ПС повідомили:

  • Сумщина: БпЛА повз Вороніж.
  • Київщина: БпЛА неподалік Чорнобиля.
  • Чернігівщина: БпЛА курсом на Холми, Сосницю, Чернігів.

Групи БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщини, - повідомлялося о 22:04.

Групи БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 23:01.

Херсонщина: БпЛА повз Верхній Рогачик курсом на Нікополь, - повідомлялося о 23:09.

О 23:23 ПС повідомили:

  • Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук, Нові Санжари, Диканьку, Полтаву!
  • Чернігівщина: БпЛА на Чернігів, Ніжин, Семенівку.

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, - повідомлялося о 23:46.

Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину. Тримають курс на Снігурівку (Миколаївщина), - повідомлялося о 00:12. 

Читайте також: РФ атакувала Україну 3 ракетами та 109 дронами. Знешкоджено 73 ворожі БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4985) атака (581) Повітряні сили (3057)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дроны над аэропортом Виьнюса
НАТО , ПРОСЫПАЙСЯ!!!!!
показати весь коментар
04.10.2025 23:48 Відповісти
Спит
показати весь коментар
05.10.2025 00:38 Відповісти
Кам'янське, хвилин 20 тому позбивали штук 5-6...
показати весь коментар
05.10.2025 00:43 Відповісти
 
 