Рашисти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 4 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чернігівщина: БпЛА повз Олишівку у напрямку Гончарівського. Харківщина: БпЛА через Балаклію, - повідомлялося о 21:20.
О 21:46 ПС повідомили:
- Сумщина: БпЛА повз Вороніж.
- Київщина: БпЛА неподалік Чорнобиля.
- Чернігівщина: БпЛА курсом на Холми, Сосницю, Чернігів.
Групи БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщини, - повідомлялося о 22:04.
Групи БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 23:01.
Херсонщина: БпЛА повз Верхній Рогачик курсом на Нікополь, - повідомлялося о 23:09.
О 23:23 ПС повідомили:
- Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук, Нові Санжари, Диканьку, Полтаву!
- Чернігівщина: БпЛА на Чернігів, Ніжин, Семенівку.
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, - повідомлялося о 23:46.
Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину. Тримають курс на Снігурівку (Миколаївщина), - повідомлялося о 00:12.
