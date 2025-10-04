РУС
Новости Атака беспилотников
Рашисты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы

шахиды, дроны

Вечером субботы, 4 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Черниговщина: БпЛА мимо Олышевки в направлении Гончаровского. Харьковщина: БпЛА через Балаклею, - сообщалось в 21:20.

В 21:46 ВС сообщили:

  • Сумщина: БпЛА мимо Воронежа.
  • Киевщина: БпЛА неподалеку Чернобыля.
  • Черниговщина: БпЛА курсом на Холмы, Сосницу, Чернигов.

Группы БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 22:04.

Читайте также: РФ атаковала Украину 3 ракетами и 109 дронами. Обезврежено 73 вражеских БпЛА, - Воздушные силы

беспилотник (4361) атака (575) Воздушные силы (2717)
