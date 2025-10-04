Рашисты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 4 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Черниговщина: БпЛА мимо Олышевки в направлении Гончаровского. Харьковщина: БпЛА через Балаклею, - сообщалось в 21:20.
В 21:46 ВС сообщили:
- Сумщина: БпЛА мимо Воронежа.
- Киевщина: БпЛА неподалеку Чернобыля.
- Черниговщина: БпЛА курсом на Холмы, Сосницу, Чернигов.
Группы БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 22:04.
