РФ атаковала Украину 3 ракетами и 109 дронами. Обезврежено 73 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 4 октября 2025 года войска РФ атаковали 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Ростовской и Воронежской областей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавляют в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 4 октября российские захватчики атаковали Чернигов ударными беспилотниками. Там вспыхнул пожар. Также в городе перебои со светом.

