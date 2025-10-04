РУС
Новости
РФ атаковала Украину 3 ракетами и 109 дронами. Обезврежено 73 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 4 октября 2025 года войска РФ атаковали 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Ростовской и Воронежской областей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавляют в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 4 октября российские захватчики атаковали Чернигов ударными беспилотниками. Там вспыхнул пожар. Также в городе перебои со светом.

І що у відповідь по ростовській і воронезькій області ?
04.10.2025 09:43 Ответить
"Знешкоджено 73 з 109". Тобто 67%. А ось Зеленський вчора говорив, що під час нальоту на газові об'єкти України вдалося збити тільки половину, тобто 50%.. Хто бреше?
04.10.2025 10:19 Ответить
зеля з пу добивають Україну.
04.10.2025 10:22 Ответить
 
 