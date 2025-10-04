РУС
Новости Атака беспилотников на Чернигов
Враг атаковал Чернигов: начался пожар. ВИДЕО

В ночь на 3 октября российские захватчики атаковали Чернигов ударными беспилотниками, прогремели взрывы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Єрмак підрозділ дронщиків Кас'янова ліквідував. От і думайТЕ, хто сидить на Банковій і допомагає ворогу.
04.10.2025 08:11 Ответить
Я знаю,хто прийшов до влади ще з 2019р.До кого ти звертаєся,там думати нічим-пуста макітра
04.10.2025 08:21 Ответить
 
 