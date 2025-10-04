Ворог атакував Чернігів: спалахнула пожежа. У місті перебої зі світлом. ВIДЕО

У ніч проти 4 жовтня російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками, пролунали вибухи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Ворог вчергове атакує місто. На місцях влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, у місті проблеми з електропостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у Чернігові на тлі атаки "шахедів"