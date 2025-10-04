УКР
Ворог атакував Чернігів: спалахнула пожежа. У місті перебої зі світлом. ВIДЕО

У ніч проти 4 жовтня російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками, пролунали вибухи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Ворог вчергове атакує місто. На місцях влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих відсутня",  - йдеться в повідомленні.

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, у місті проблеми з електропостачанням.

Єрмак підрозділ дронщиків Кас'янова ліквідував. От і думайТЕ, хто сидить на Банковій і допомагає ворогу.
04.10.2025 08:11 Відповісти
Я знаю,хто прийшов до влади ще з 2019р.До кого ти звертаєся,там думати нічим-пуста макітра
04.10.2025 08:21 Відповісти
Володя, де "фламінго" ??? Де адекватна відповідь ??? Ото уже навибирав собі на голову "мудрий нарід" !
04.10.2025 09:37 Відповісти
 
 