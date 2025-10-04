Вибух пролунав у Чернігові на тлі атаки "шахедів"
У ніч на суботу, 4 жовтня, у Чернігові пролунав вибух. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Чернігові було чутно вибух, - повідомлялося о 01:47.
О 00:55 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА над Черніговом з півночі та півдня.
Раніше повідомлялося про те, що ввечері п’ятниці, 3 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
