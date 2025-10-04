УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Чернігів
217 0

Вибух пролунав у Чернігові на тлі атаки "шахедів"

вибухи, дим

У ніч на суботу, 4 жовтня, у Чернігові пролунав вибух. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Чернігові було чутно вибух, - повідомлялося о 01:47.

О 00:55 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА над Черніговом з півночі та півдня.

Раніше повідомлялося про те, що ввечері п’ятниці, 3 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

безпілотник (4981) вибух (4636) Чернігів (828) атака (576) Чернігівська область (1079) Чернігівський район (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 