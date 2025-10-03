1 441 9
Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили
Ввечері п’ятниці, 3 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 20:16 ПС повідомили:
- БпЛА у центрі Харківщини, курс західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;
- БпЛА у центрі Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний;
- БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;
- БпЛА західніше Полтави, курс західний.
БпЛА на Дніпро з півдня, - повідомлялося о 20:22.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Має бути - Станом на 20:43 в усіх областях росіі оголошена повітряна https://glavcom.ua/tags/trivoha.html тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача F-16.
Нема пілотів - немає польотів..