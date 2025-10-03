УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8875 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 441 9

Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері п’ятниці, 3 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 20:16 ПС повідомили:

  • БпЛА у центрі Харківщини, курс західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА у центрі Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний;
  • БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА західніше Полтави, курс західний.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

БпЛА на Дніпро з півдня, - повідомлялося о 20:22.

Читайте також: Комбінований масований обстріл: ППО збила 320 БпЛА та ракет, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4981) атака (576) Повітряні сили (3055)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є - Станом на 20:43 в усіх областях України оголошена повітряна https://glavcom.ua/tags/trivoha.html тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К.

Має бути - Станом на 20:43 в усіх областях росіі оголошена повітряна https://glavcom.ua/tags/trivoha.html тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача F-16.
показати весь коментар
03.10.2025 21:11 Відповісти
Ото через той навчальний політ, в мене мрія з'явилась - ну вже типу трампон дав добро по рососії бити, у нас там щось клепають..в них хоч пілотів тренують по деяким військовим частинам, але ШІ підказав, що основні - навчаються в сизрані й борисоглєбску. Навіть з Харкова дотягнутись можна. Відстань по прямій - 400-790 км по двох закладах..

Нема пілотів - немає польотів..
показати весь коментар
03.10.2025 21:35 Відповісти
 
 