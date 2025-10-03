Комбінований масований обстріл: ППО збила 320 БпЛА та ракет, - Повітряні сили

Вночі противник завдав удару 416 БпЛА та ракетами по 6 областях України. Протиповітряна оборона ліквідувала 320 цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

Росіяни з вечора 2 жовтня атакували Україну:

381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

21 крилатої ракети Іскандер-К;

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

"Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - зазначили військові.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

12 крилатих ракет Іскандер-К;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

