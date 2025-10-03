УКР
Новини Результат роботи ППО
Комбінований масований обстріл: ППО збила 320 БпЛА та ракет, - Повітряні сили

Вночі противник завдав удару 416 БпЛА та ракетами по 6 областях України. Протиповітряна оборона ліквідувала 320 цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

Росіяни з вечора 2 жовтня атакували Україну:

  • 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 21 крилатої ракети Іскандер-К;
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

"Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - зазначили військові.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

  • 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 12 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У прифронтових регіонах України посилять ППО, - Сирський

Результат роботи ППО

Все більший відсоток кацапського літаючого лайна влучає, і це жахає! 😪
показати весь коментар
03.10.2025 10:57 Відповісти
Так весь час було. Брехали більше. І тут теж брешуть.
показати весь коментар
03.10.2025 11:10 Відповісти
Можливо Ви і праві, в сенсі більше брехали, але було якось спокійнише, а зараз навід з 40 запущених шахедів, збивають 25, в кращому випадку!
показати весь коментар
03.10.2025 11:15 Відповісти
збили багато, але багато й влучили в ціль.
серед збитих ракет немає жодної балістичної, навіть корейської !
це - найгірше !

.
показати весь коментар
03.10.2025 11:01 Відповісти
4 рік війни, кацапня розстрілює Україну, як в тирі, протидії фактично нуль. Ні аеродроми, ні заводи виготовлення балалайок і ракет не знищені, енергетика в Україні "захищена", як в 22 році. Усі ці роки зелена ******* тільки коала бабло і нічого (!) не робила для захисту країни, в той час, коли кацапня масштабувала все, що може.
показати весь коментар
03.10.2025 11:21 Відповісти
 
 