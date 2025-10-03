УКР
У прифронтових регіонах України посилять ППО, - Сирський

В Україні посилять ППО

У прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у вересні російська армія застосувала майже 7000 дронів, з яких понад 3600 були ударного типу "Шахед". Російські війська постійно змінюють тактику застосування безпілотникиів, активізуючи удари по прифронтових районах, прикордонню, об’єктах критичної інфраструктури та цивільних цілях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія модернізувала "Іскандери" і "Кинджали", щоб обходити Patriot, - FT

Також Сирський підкреслив, що ЗСУ продовжують нарощувати спроможності підрозділів для протидії ворожим безпілотникам за допомогою дронів-перехоплювачів. Більшість російських ударних БПЛА знищується саме такими засобами.

Як ми писали раніше, британська компанія MGI Engineering має намір постачати в Україну ударні безпілотники SkyShark. Розгортання першої партії очікується приблизно за шість тижнів, а українські партнери вже готуються до локального виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протиповітряна оборона, дрони і далекобійна зброя - пріоритети військової підтримки України, - Макрон

