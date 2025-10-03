У прифронтових регіонах України посилять ППО, - Сирський

У прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у вересні російська армія застосувала майже 7000 дронів, з яких понад 3600 були ударного типу "Шахед". Російські війська постійно змінюють тактику застосування безпілотникиів, активізуючи удари по прифронтових районах, прикордонню, об’єктах критичної інфраструктури та цивільних цілях.

Також Сирський підкреслив, що ЗСУ продовжують нарощувати спроможності підрозділів для протидії ворожим безпілотникам за допомогою дронів-перехоплювачів. Більшість російських ударних БПЛА знищується саме такими засобами.

Як ми писали раніше, британська компанія MGI Engineering має намір постачати в Україну ударні безпілотники SkyShark. Розгортання першої партії очікується приблизно за шість тижнів, а українські партнери вже готуються до локального виробництва.

