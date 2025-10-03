РУС
Новости ПВО Украины Модернизация украинской ПВО
1 421 8

В прифронтовых регионах Украины усилят ПВО, - Сырский

В Украине усилят ПВО

В прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сентябре российская армия применила почти 7000 дронов, из которых более 3600 были ударного типа "Шахед". Российские войска постоянно меняют тактику применения беспилотников, активизируя удары по прифронтовым районам, границе, объектам критической инфраструктуры и гражданским целям.

Также Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают наращивать способности подразделений для противодействия вражеским беспилотникам с помощью дронов-перехватчиков. Большинство российских ударных БПЛА уничтожается именно такими средствами.

Как мы писали ранее, британская компания MGI Engineering намерена поставлять в Украину ударные беспилотники SkyShark. Развертывание первой партии ожидается примерно через шесть недель, а украинские партнеры уже готовятся к локальному производству.

ПВО (3158) Александр Сырский (736) дроны (4928)
Коли він щось позитивне говорить, так і хочеться свої кармани перевірити. Чи ще на місці смартфон і гаманець.
03.10.2025 02:15 Ответить
Планується те що треба було зробити умовно кажучи ще позавчора. Ну в принципі все як завжди. Зате крадуть завжди вчасно.
03.10.2025 02:26 Ответить
Що, знімете з Конче чи Заспи?
03.10.2025 03:09 Ответить
Хочаб знати де ті прифронтові райьони будуть коли там посилять ППО.
03.10.2025 03:31 Ответить
Не вірю жодному слову .....
03.10.2025 06:35 Ответить
Це гарно, но цікаво за рахунок чого та кого?
03.10.2025 07:02 Ответить
Patriot поставлять на постійній основі? Якщо так, то їх повинні маскувати якісно, переміщувати і розосереджувати на відстані один від одного. Ідеально, якщо, будуть, застосовувати імітатори радарів навіть. А не так, як в Дніпрі було рік тому, коли всю батарею Patriot розмістили на одному полі і росіяни викладали відео з бпла, як завдають по ній удари.
03.10.2025 09:32 Ответить
посилюйте, коли вже кац..пи все роз..бали шахедами.. В підстанцію під Славутичем влетіло від 5до 8 шахедів кажуть місцеві..
03.10.2025 09:56 Ответить
 
 