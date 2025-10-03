В прифронтовых регионах Украины усилят ПВО, - Сырский

В прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сентябре российская армия применила почти 7000 дронов, из которых более 3600 были ударного типа "Шахед". Российские войска постоянно меняют тактику применения беспилотников, активизируя удары по прифронтовым районам, границе, объектам критической инфраструктуры и гражданским целям.

Также Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают наращивать способности подразделений для противодействия вражеским беспилотникам с помощью дронов-перехватчиков. Большинство российских ударных БПЛА уничтожается именно такими средствами.

Как мы писали ранее, британская компания MGI Engineering намерена поставлять в Украину ударные беспилотники SkyShark. Развертывание первой партии ожидается примерно через шесть недель, а украинские партнеры уже готовятся к локальному производству.

