Противовоздушная оборона, дроны и дальнобойное оружие – приоритеты военной поддержки Украины, – Макрон

Противовоздушная оборона, беспилотники и дальнобойное оружие - три главных направления поддержки Украины, на которых Франция призывает сосредоточиться партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в речи на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Он отметил, что масштабирование и усиление поддержки Украины должно быть первоочередной задачей для Европы.

Первыми приоритетными направлениями он назвал противовоздушную оборону и беспилотные системы.

"Уровень инновации и эффективности там очень впечатляющий. Владимир Зеленский очень четко рассказал, какой уровень поддержки и финансирования необходим для того, чтобы это дало эффект на месте, и что это один из лучших вкладов для того, чтобы изменить ситуацию и чтобы Украина могла вернуть некоторые территории", - отметил президент Франции относительно беспилотных технологий.

Третьим направлением он назвал дальнобойные способности Украины.

"Мы работаем над ускорением поставок в этих сферах. Также нужно ускорять движение совместных проектов, и совместное финансирование в этих трех направлениях", - отметил Макрон.

