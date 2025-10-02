РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности от НАТО Помощь Украине от Европы
168 4

Противовоздушная оборона, дроны и дальнобойное оружие – приоритеты военной поддержки Украины, – Макрон

макрон

Противовоздушная оборона, беспилотники и дальнобойное оружие - три главных направления поддержки Украины, на которых Франция призывает сосредоточиться партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в речи на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Он отметил, что масштабирование и усиление поддержки Украины должно быть первоочередной задачей для Европы.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Первыми приоритетными направлениями он назвал противовоздушную оборону и беспилотные системы.

"Уровень инновации и эффективности там очень впечатляющий. Владимир Зеленский очень четко рассказал, какой уровень поддержки и финансирования необходим для того, чтобы это дало эффект на месте, и что это один из лучших вкладов для того, чтобы изменить ситуацию и чтобы Украина могла вернуть некоторые территории", - отметил президент Франции относительно беспилотных технологий.

Третьим направлением он назвал дальнобойные способности Украины.

"Мы работаем над ускорением поставок в этих сферах. Также нужно ускорять движение совместных проектов, и совместное финансирование в этих трех направлениях", - отметил Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС подготовили план направления войск в Украину: будут созданы две отдельные сухопутные группы, - WSJ

Автор: 

оружие (10457) ПВО (3155) Макрон Эмманюэль (1462) дроны (4905)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон наш слоняра 💪💪💪
показать весь комментарий
02.10.2025 13:17 Ответить
Цензоре, щось давно не було новин про нашого головного розвідника ГРУ Доні Трампенко
показать весь комментарий
02.10.2025 13:32 Ответить
Не знаю щодо нобелівки ( нехай ще 10 війн зупинить) , а ось ОРДЕН ЯРОСЛАВА МУДРОГО могли б і вручити
показать весь комментарий
02.10.2025 13:34 Ответить
До речі і Макрон і усі лідери ЄС мали б бути визначені висшими нагородами України - вони дійсно багато роблять для України
Орбану - фігу , а Фіцо щось розболівсья - стара рана не дає спокою
показать весь комментарий
02.10.2025 13:39 Ответить
 
 