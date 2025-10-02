Протиповітряна оборона, дрони і далекобійна зброя - пріоритети військової підтримки України, - Макрон
Протиповітряна оборона, безпілотники та далекобійна зброя - три головні напрямки підтримки України, на яких Франція закликає зосередитися партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Франції Емманюель Макрон заявив у промові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
Він наголосив, що масштабування та посилення підтримки України має бути першочерговим завданням для Європи.
Найпершими пріоритетними напрямками він назвав протиповітряну оборону і безпілотні системи.
"Рівень інновації та ефективності там дуже вражаючий. Володимир Зеленський дуже чітко розказав, який рівень підтримки й фінансування необхідний для того, щоб це дало ефект на місці, і що це один з кращих внесків для того, щоб змінити ситуацію і щоб Україна могла повернути деякі території", – зазначив президент Франції щодо безпілотних технологій.
Третім напрямком він назвав далекобійні спроможності України.
"Ми працюємо над прискоренням поставок у цих сферах. Також потрібно прискорювати рух спільних проєктів, та спільне фінансування у цих трьох напрямках", – зазначив Макрон.
