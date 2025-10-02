Протиповітряна оборона, дрони і далекобійна зброя - пріоритети військової підтримки України, - Макрон

Протиповітряна оборона, безпілотники та далекобійна зброя - три головні напрямки підтримки України, на яких Франція закликає зосередитися партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Франції Емманюель Макрон заявив у промові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Він наголосив, що масштабування та посилення підтримки України має бути першочерговим завданням для Європи.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Найпершими пріоритетними напрямками він назвав протиповітряну оборону і безпілотні системи.

"Рівень інновації та ефективності там дуже вражаючий. Володимир Зеленський дуже чітко розказав, який рівень підтримки й фінансування необхідний для того, щоб це дало ефект на місці, і що це один з кращих внесків для того, щоб змінити ситуацію і щоб Україна могла повернути деякі території", – зазначив президент Франції щодо безпілотних технологій.

Третім напрямком він назвав далекобійні спроможності України.

"Ми працюємо над прискоренням поставок у цих сферах. Також потрібно прискорювати рух спільних проєктів, та спільне фінансування у цих трьох напрямках", – зазначив Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ