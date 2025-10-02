УКР
Протиповітряна оборона, дрони і далекобійна зброя - пріоритети військової підтримки України, - Макрон

Протиповітряна оборона, безпілотники та далекобійна зброя - три головні напрямки підтримки України, на яких Франція закликає зосередитися партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Франції Емманюель Макрон заявив у промові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Він наголосив,  що масштабування та посилення підтримки України має бути першочерговим завданням для Європи.

Найпершими пріоритетними напрямками він назвав протиповітряну оборону і безпілотні системи.

"Рівень інновації та ефективності там дуже вражаючий. Володимир Зеленський дуже чітко розказав, який рівень підтримки й фінансування необхідний для того, щоб це дало ефект на місці, і що це один з кращих внесків для того, щоб змінити ситуацію і щоб Україна могла повернути деякі території", – зазначив президент Франції щодо безпілотних технологій.

Третім напрямком він назвав далекобійні спроможності України.

"Ми працюємо над прискоренням поставок у цих сферах. Також потрібно прискорювати рух спільних проєктів, та спільне фінансування у цих трьох напрямках", – зазначив Макрон.

Макрон наш слоняра 💪💪💪
02.10.2025 13:17 Відповісти
Цензоре, щось давно не було новин про нашого головного розвідника ГРУ Доні Трампенко
02.10.2025 13:32 Відповісти
Не знаю щодо нобелівки ( нехай ще 10 війн зупинить) , а ось ОРДЕН ЯРОСЛАВА МУДРОГО могли б і вручити
02.10.2025 13:34 Відповісти
До речі і Макрон і усі лідери ЄС мали б бути визначені висшими нагородами України - вони дійсно багато роблять для України
Орбану - фігу , а Фіцо щось розболівсья - стара рана не дає спокою
02.10.2025 13:39 Відповісти
але проти виплати 140 млрд рашистських активів Україні Я ФРАНЦУЗЬКИЙ ПІДКУЙЛОВНИК .МАКАРОН.ПРОТИ.ГНИДА
