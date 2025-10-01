РУС
Недорогие высокоинтеллектуальные британские дроны появятся в Украине

Великобритания передаст Украине новые высокоинтеллектуальные дроны

Британская компания MGI Engineering намерена поставлять в Украину ударные беспилотники SkyShark.

Как сообщает Цензор.НЕТ, развертывание первой партии ожидается примерно через шесть недель, а украинские партнеры уже готовятся к локальному производству, информирует United24 Media.

SkyShark спроектирован для ношения боеприпасов весом 10-20 кг, его заявленная дальность полета - около 250 км, а максимальная скорость - ориентировочно 450 км/ч.

Платформа оснащена бортовой системой наведения, позволяющей самостоятельную идентификацию цели и пикирующие удары. Ориентировочная себестоимость одного аппарата составляет около 67 тысяч долларов.

Параллельно компания разрабатывает более крупный комплекс TigerShark, рассчитанный на заполнение ниши между FPV-дронами и дорогими крылатыми системами; первые испытания планируют примерно через два месяца.

Основатель MGI Майк Гаскойн объясняет использованием опыта по авиационной и гоночной инженерии при создании легких композитных конструкций для дронов. Украинская сторона работает над интеграцией и возможностью локального производства, что должно ускорить масштабное внедрение SkyShark в боевые подразделения.

