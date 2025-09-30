РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7918 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
260 5

ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

Индустрия дронов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренности с Украиной о направлении 2 миллиардов евро на производство дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы и дальше считаем, что Украина - это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии", - сказала фон дер Ляйен.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

производство (543) Урсула фон дер Ляйен (636) дроны (4871)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
міндіч не подохне від голоду у відні.
і шурмі, щось перепаде.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:31 Ответить
Так а де фламінги?
показать весь комментарий
30.09.2025 10:35 Ответить
В теплих краях.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:36 Ответить
До речі, ота хвірмочка, з реестрацією у 23 році, і котра, не маючи жодного спеціаліста з проєктування та виготовлення ракет будує фламінго з травня 25, є виробником дронів. У них зараз працює набу - по цінам, та якості отих дронів. І до речі гнида та дерьмак саме для них просили гроші у ЕС. І хвірмочка отримала - майже 500 міліонів евро - це десь 70% бюджету на виробництво дронів в Україні. Такшо фламінго дійсно вилетели у теплі місця базування.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:45 Ответить
Мда...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:55 Ответить
 
 