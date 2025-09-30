ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

Индустрия дронов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренности с Украиной о направлении 2 миллиардов евро на производство дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы и дальше считаем, что Украина - это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии", - сказала фон дер Ляйен.

