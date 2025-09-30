501 9
ЄС виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів, - фон дер Ляєн
Індустрія дронів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 мільярдів євро на виробництво дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна - це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - сказала фон дер Ляєн.
