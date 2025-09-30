УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10052 відвідувача онлайн
Новини Індустрія дронів
501 9

ЄС виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 мільярдів євро на виробництво дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна - це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - сказала фон дер Ляєн.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

виробництво (1757) фон дер Ляєн Урсула (894) дрони (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
міндіч не подохне від голоду у відні.
і шурмі, щось перепаде.
показати весь коментар
30.09.2025 10:31 Відповісти
Так а де фламінги?
показати весь коментар
30.09.2025 10:35 Відповісти
В теплих краях.
показати весь коментар
30.09.2025 10:36 Відповісти
До речі, ота хвірмочка, з реестрацією у 23 році, і котра, не маючи жодного спеціаліста з проєктування та виготовлення ракет будує фламінго з травня 25, є виробником дронів. У них зараз працює набу - по цінам, та якості отих дронів. І до речі гнида та дерьмак саме для них просили гроші у ЕС. І хвірмочка отримала - майже 500 міліонів евро - це десь 70% бюджету на виробництво дронів в Україні. Такшо фламінго дійсно вилетели у теплі місця базування.
показати весь коментар
30.09.2025 10:45 Відповісти
Мда...
показати весь коментар
30.09.2025 10:55 Відповісти
Там де і були, в піар роликах і на картинках.
показати весь коментар
30.09.2025 11:37 Відповісти
Краще б в себе виготовляли і передавали ЗСУ. Ненажерливі міндічі Зеленського розкрадуть більшу частину цих грошей.
показати весь коментар
30.09.2025 11:27 Відповісти
Не більшу частину, а майже всі.
показати весь коментар
30.09.2025 11:38 Відповісти
Тільки не міністерству хвьодорова!..
показати весь коментар
30.09.2025 12:12 Відповісти
 
 