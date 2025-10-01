Недорогі високоінтелектуальні британські дрони з’являться в Україні

Британська компанія MGI Engineering має намір постачати в Україну ударні безпілотники SkyShark.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розгортання першої партії очікується приблизно за шість тижнів, а українські партнери вже готуються до локального виробництва, інформує United24 Media.

SkyShark спроєктований для носіння боєприпасів вагою 10-20 кг, його заявлена дальність польоту - близько 250 км, а максимальна швидкість - орієнтовно 450 км/год.

Платформа оснащена бортовою системою наведення, що дозволяє самостійну ідентифікацію цілі та пікірувальні удари. Орієнтовна собівартість одного апарата становить близько 67 тисяч доларів.

Паралельно компанія розробляє більший комплекс TigerShark, розрахований на заповнення ніші між FPV‑дронами та дорогими крилатими системами; перші випробування планують приблизно за два місяці.

Засновник MGI Майк Гаскойн пояснює використанням досвіду з авіаційної та гоночної інженерії при створенні легких композитних конструкцій для дронів. Українська сторона працює над інтеграцією та можливістю локального виробництва, що повинно прискорити масштабне впровадження SkyShark у бойові підрозділи.

