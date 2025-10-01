УКР
Недорогі високоінтелектуальні британські дрони з’являться в Україні

Британія передасть Україні нові високоінтелектуальні дрони

Британська компанія MGI Engineering має намір постачати в Україну ударні безпілотники SkyShark.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розгортання першої партії очікується приблизно за шість тижнів, а українські партнери вже готуються до локального виробництва, інформує United24 Media.

SkyShark спроєктований для носіння боєприпасів вагою 10-20 кг, його заявлена дальність польоту - близько 250 км, а максимальна швидкість - орієнтовно 450 км/год.

Платформа оснащена бортовою системою наведення, що дозволяє самостійну ідентифікацію цілі та пікірувальні удари. Орієнтовна собівартість одного апарата становить близько 67 тисяч доларів.

Паралельно компанія розробляє більший комплекс TigerShark, розрахований на заповнення ніші між FPV‑дронами та дорогими крилатими системами; перші випробування планують приблизно за два місяці.

Засновник MGI Майк Гаскойн пояснює використанням досвіду з авіаційної та гоночної інженерії при створенні легких композитних конструкцій для дронів. Українська сторона працює над інтеграцією та можливістю локального виробництва, що повинно прискорити масштабне впровадження SkyShark у бойові підрозділи.

Велика Британія (5809) виробництво (1757) дрони (5824)
ну таке собі. Кошмарити підстанції у прикордонних областях расії годиться.
01.10.2025 23:35 Відповісти
10-20кг вибухівки мало що зроблять щоб бомбардувати НПЗ чи другу інфраструктуру в дальньому тилу ворога. А от зупиняти ворожі атаки на полі бою, особливо танки-сараї думаю в самий раз
02.10.2025 00:03 Відповісти
про НПЗ тут взагалі мови не може бути. При такій дальності цей дрон не долетить навіть до НПЗ у Полотняному Заводі, бо до нього від нашого кордону вже 300 кілометрів.
Годиться розхєрачувать ОРУ на підстанціях у ближньому прикордонні.
Проти танків запускати дрон, який має на борту систему орієнтування і наведення TERCOM - це занадто жирно.
02.10.2025 00:34 Відповісти
Достанет легко до Белгорода, Курска Брянска. А там есть по чём бить. Уже хорошо. Тем более за английские деньги)
02.10.2025 00:13 Відповісти
 
 