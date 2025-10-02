РУС
Россия модернизировала "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы обходить Patriot, — FT

Три Patriot для Украины

Россияне начали применять при обстрелах Украины модернизированные ракеты "Кинжал" и "Искандер", которые могут "запутывать" и обходить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Уровень перехвата баллистических ракет украинской противовоздушной обороной упал с 37% в августе до 6% в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Financial Times.

Россия модернизировала баллистические ракеты

По словам украинских и западных чиновников, месяцы разрушительных российских воздушных атак свидетельствуют о том, что РФ удалось модифицировать свои ракеты, чтобы обходить украинскую противовоздушную оборону.

Нынешние и бывшие украинские и западные чиновники считают, что Россия, вероятно, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с оценочной дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

Читайте также: Россия сейчас имеет около 300 баллистических ракет, - ГУР

Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot.

Это "меняет правила игры для России", сказал один бывший украинский чиновник. Поскольку Киев также сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, ракетная кампания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Эффективность украинской ПВО

Уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, но упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.

В среду ВВС Украины сообщили, что все четыре ракеты "Искандер-М", выпущенные ночью, избежали ПВО страны и попали в цели.

Этим летом ракеты серьезно повредили по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях.

Также читайте: Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистических ракет России, - Гаврилюк

В частности, местные чиновники сообщали об ударе 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar.

Две ракеты, выпущенные во время этого удара, были нацелены на офисы компании, которая проектирует и производит компоненты для беспилотных систем, сообщили чиновники, знакомые с инцидентом.

Российские ракеты обошли украинскую противовоздушную оборону и повредили офисы делегации ЕС и Британского совета, которые располагались неподалеку.

Также читайте: Нидерланды разместят в Польше системы Patriot и NASAMS

Вызовы для систем Patriot

Перехватчики Patriot - единственные в арсенале Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты можно сбивать с помощью менее совершенных средств ПВО, но обновления российских ракет усложнили эту задачу.

Как отметил западный чиновник, первым признаком модернизации стало заметное снижение эффективности перехвата. Приближающиеся ракеты ведут себя по-другому в "конечной фазе", отклоняясь от ранее установленных параметров поражения.

Оценка подтверждается отчетом специального генерального инспектора Агентства оборонной разведки США за период с 1 апреля по 30 июня. Согласно документу, Вооруженные силы Украины "имели трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot из-за недавних тактических усовершенствований России, в частности усовершенствований, которые позволяют ее ракетам менять траекторию и выполнять маневры".

В отчете приведены примеры атак 28 июня и 9 июля, когда украинская ПВО смогла сбить лишь часть ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь разместила на своей территории российский комплекс "Орешник", - МИД страны

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины, заявил Financial Times, что россияне "продолжают существенно модернизировать технологии своих "Искандеров" и других ракет". Он отметил необходимость для партнеров Киева перекрыть потоки компонентов западного производства в Россию, в частности через Китай.

+6
А каким образом летящая со скоростью по 5-6 махов по баллистической траектории ракета с выгоревшим двигателем может маневрировать? Никаких аэродинамических рулей там нет, да и силы которые будут действовать на ракету при такой скорости - ее просто разорвут. Может быть дело в том что орки начали бить баллистикой туда где ее нечем перехватывать? Оттого и такой процент. У нас последней модификации ПАК-3 которые способны перехватывать баллистику всего ничего даже из того небольшого количества Петриотов.
02.10.2025 11:35 Ответить
+6
Ну, мабуть, скільки іде війна, стільки їх і модернізують. Що абсолютно очікувано і логічно. Звісно що це не корелює з "мобікі-чмобікі" та "штурми на віслюках"
02.10.2025 11:36 Ответить
+6
візьміть мене!
я візьму хліба, ковбаски, сиру та пиво.
будемо разом крутити гайку.
02.10.2025 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збирайте дрони на кухнях
02.10.2025 11:32 Ответить
збирайте реб за гаражами!
а, ракети на дачах!
02.10.2025 11:33 Ответить
На вихідних планую піти в гараж. Візьму пляшку та запущу верстати - спробую зробити аналог Tomahawk
показать весь комментарий
02.10.2025 11:35 Ответить
візьміть мене!
я візьму хліба, ковбаски, сиру та пиво.
будемо разом крутити гайку.
02.10.2025 11:39 Ответить
Взагалі то Гайка була мишою або бурундучкою )) чи хомячинею ))
Але якщо довподоби аніме, то хай вже гайку 😁😄😄😄
02.10.2025 11:51 Ответить
Нащо нам ракети? Нам ракети не потрібні! Ракети -- то минулий вік! Клятий Порошенко будував ракети, а нам вони не потрібні. Дрони -- наше всьо!
02.10.2025 12:04 Ответить
хммм....
а, українцям так зайшов рожевий колір фламінги.
ну, ні так ні.
тим більше, що трамп пообіцяв відсипати томагавків.
через два три тижні.
02.10.2025 12:07 Ответить
А-а-а, ну якщо сам Трамп обіцяв, то ми обов'язково ті "сокири" отримаємо! Жодних сумнівів!
02.10.2025 12:24 Ответить
Нещодавно десь прочитав, мовляв: "американські Томагавки -- це та ж сама історія, як і німецькі Тауруси"
02.10.2025 12:27 Ответить
что ты с тем хламом никак не успокоишься
02.10.2025 12:09 Ответить
Коли Зєля вже посадить того Порошенка? Ніяк дочекатись не можу! І прокурори вже всі свої на 100%, а Порох все ще не сидить, навіщось ЗСУ допомагає... Не розумію я цього.
02.10.2025 12:22 Ответить
Стіна дронів! І ціла шафа Фламіндічєй!
Ух як запустимо!!! Ух як запустимо все у офшориии...
02.10.2025 11:52 Ответить
Всі ракети модернізували?Коли вони встигли це зробити?
02.10.2025 11:33 Ответить
Ну, мабуть, скільки іде війна, стільки їх і модернізують. Що абсолютно очікувано і логічно. Звісно що це не корелює з "мобікі-чмобікі" та "штурми на віслюках"
02.10.2025 11:36 Ответить
Згоден, це якась маячня.
02.10.2025 11:37 Ответить
Які "всі"? У них особливо великого запасу давно немає - вони їх виготовляють і використовують.
02.10.2025 11:41 Ответить
Так балістична ракета,не може в принципі маневрувати.
02.10.2025 11:53 Ответить
Можливо, щось вигадали для одноразового невеликого маневру у розріджених слоях атмосфери. Хз, що саме, може щось типу піропатрону якогось, який на пів-градуса змінить траєкторію - цього вже достатньо (це чисто мої фантазії, що саме там може бути - не в курсі).
02.10.2025 11:59 Ответить
"[…] на пів-градуса змінить траєкторію […]" - і куди та ракета влучить після такої зміни?
02.10.2025 12:20 Ответить
Коли? Нажаль, кацапи, на відміну від нас, не торохтять на кожному розі скільки та шо зробили. Велика війна йде вже майже 4 роки. Може й зробили, не знаю. Але останні влучання говорять про те, що балістику ми майже перестали збивати. На жаль, це потрібно визнати та думати що з цим робити.
02.10.2025 11:43 Ответить
Щоб збивати балістику.потрібьно ракети до комплексів.США не багато виготовляє цих ракет.З цим снічого не зробиш,окрім симетричнимх ударів у відповідь.ППО набагато складніше зробити,ніж ракети.
02.10.2025 11:50 Ответить
Так я ж і говорю. Не торохтіти про Фламінги та Посейдони та багато чого, а працювати, працювати і працювати над цією проблемою.
02.10.2025 12:06 Ответить
"...кацапи, на відміну від нас, не торохтять на кожному розі скільки та шо зробилилять".
02.10.2025 12:22 Ответить
Той хто хоче -- робить. Хто не хоче -- не робить.
02.10.2025 12:05 Ответить
А каким образом летящая со скоростью по 5-6 махов по баллистической траектории ракета с выгоревшим двигателем может маневрировать? Никаких аэродинамических рулей там нет, да и силы которые будут действовать на ракету при такой скорости - ее просто разорвут. Может быть дело в том что орки начали бить баллистикой туда где ее нечем перехватывать? Оттого и такой процент. У нас последней модификации ПАК-3 которые способны перехватывать баллистику всего ничего даже из того небольшого количества Петриотов.
02.10.2025 11:35 Ответить
Давно спостерігаю за цими дискусіями, теж не розумію...
Хіба що вмикати-вимикати прискорення - з надією що високоточна ПАК-3 НЕ_встигне вирулити то нової точки розрахованого зіткнення. ....
Все інше якось ну не заучить... або ракета розпадеться або "запутається" і отримає отріцатєльную точность
02.10.2025 11:42 Ответить
У нас тільки вона і є. Могли вибити частину пускових у нас
02.10.2025 11:43 Ответить
Дело в том что там твердотопливный двигатель. Он полностью выгорает еще на этапе разгона. Дальше ракета летит в верхних слоях атмосферы по инерции и падает. Никаким образом поддать газку или затормозить она уже не может. Причем входит она в плотные слои на скорости под 3 км\секунду. Любые попытки поменять направление полета приведут к таким диким перегрузкам что ракета просто развалится. Ведь корпус ракеты это или легкие сплавы или композитные материалы - там не идет речь что летит чугунная болванка.
02.10.2025 11:47 Ответить
Можливо, щось приліпили додаткове одноразове, що у верхніх слоях атмосфери перед падінням змінює напрямок руху на якісь пів-градусу.
02.10.2025 12:02 Ответить
Да, судя по Вики у нас только ПАК-3. Но Вики верить это такое себе. В любом случае для перехвата баллистики нужно чтобы были и перехватчики, и чтобы они были в этот момент заряжены, и чтобы успели захватить цель, и как минимум чтобы цель находилась в зоне возможного перехвата - а это в отличии от летающих целей - в разы меньшие размеры. Потому в целом достаточно пулять баллистикой куда то кроме Киева - и процент перехватов резко упадет. Я уж не говорю что зона 100-150 км от границы вообще прикрыта быть не может, если там как у себя дома летают разведчики и тащить туда комплекс просто очень рисковано.
02.10.2025 11:51 Ответить
Те ж не зрозуміло.І сам одразу подумав,що багнально ракет не вистачає.Їх США не багато виготовляє.вони дорогі і щоб збити балістику,по кілька штук їх використовують.
02.10.2025 11:51 Ответить
Кукурікають на кожному кутку де та що збирається, а потім ракети прилітають.
02.10.2025 11:36 Ответить
Це системна політика....
Хочеться вірити, що є ще люди які здатні ризикнути всім, щоб прибрати фламіндіча з історичного шляху... Але таким людям потрібні ресурси і повноваження
02.10.2025 11:39 Ответить
На відміну від реальності Марафону, там теж вчаться. І там все щє є купа інженерів і спеців з науки .
І це нормальному чєлу було давно понятно - що вони до своєї мети йдуть понад усе - знищувати і знищувати наш народ та зайняти його історію і життєвий простір .
Поки кияни не вирішать "проблему фламіндіча" країна буде відставати в цій гонці на виживання
02.10.2025 11:38 Ответить
Бредова стаття. Скажіть проще - нема ППО, нема ракет, нема бажання виробляти свої ракети і свої комплекси ППО.
02.10.2025 11:38 Ответить
бажання є! навіть дуже нестримне!
але, грошей категорично не вистачає.
все йде у золотий унітаз міндіча.
02.10.2025 11:42 Ответить
Bloomberg написав що "Стіна дронів" це піар і фікція. Що це неможливо ні технічно не фінансово. Якийсь звичайний чиновник-ідіот крикнув гасло "Стіна дронів!" але ніхто не знає що це таке.
02.10.2025 11:41 Ответить
Може це для розпилу. Чи шкодники такі як орбан в ЕС
02.10.2025 11:46 Ответить
талановитий політик, це майстер полум'яних гасел!
це, потім інженери рвуть волоси із носа.
а, коли впираються в тупик, талановитий політик виходить з новим яскравим слоганом!
нажаль, популісти брехуни рулять світом.
02.10.2025 11:47 Ответить
>> ракетна кампанія знищила ключові військові об'єкти та критичну інфраструру

Це серйозне твердження. Чому про це ані слова від сирського (і від Зеленського теж)?
02.10.2025 11:59 Ответить
Якась маячня . Системи Петріот розроблені для знищення - літаків , крилатих і балістичних ракет . Те що виділено це цілі з високим рівнем маневрування під час польоту . Ракета Пертіот якраз і розроблялась для того щоб - збивати цілі які маневрують на високих швидкостях . То чому ж вона не зможе збивати маневруючу балістичну ракету .?
02.10.2025 12:05 Ответить
Але в нас э паперовi фламінго
02.10.2025 12:06 Ответить
Зараз Зеленський як дасть у відповідь потужним , модернізованим відосом..... трепещіть рашисти...... мабуть краще він втік , разом з 5-6ю дефіктивними своїми менеджерами.
02.10.2025 12:14 Ответить
Нема заводів з дронами і нема грошей, витрачених на дрони. Нікому нічого пояснювати не треба, де поділися гроші. Просто думка, бо пікіруюча балістична ракета-?
02.10.2025 12:26 Ответить
 
 