Россия модернизировала "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы обходить Patriot, — FT
Россияне начали применять при обстрелах Украины модернизированные ракеты "Кинжал" и "Искандер", которые могут "запутывать" и обходить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Уровень перехвата баллистических ракет украинской противовоздушной обороной упал с 37% в августе до 6% в сентябре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Financial Times.
Россия модернизировала баллистические ракеты
По словам украинских и западных чиновников, месяцы разрушительных российских воздушных атак свидетельствуют о том, что РФ удалось модифицировать свои ракеты, чтобы обходить украинскую противовоздушную оборону.
Нынешние и бывшие украинские и западные чиновники считают, что Россия, вероятно, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с оценочной дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.
Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot.
Это "меняет правила игры для России", сказал один бывший украинский чиновник. Поскольку Киев также сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, ракетная кампания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы.
Эффективность украинской ПВО
Уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, но упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.
В среду ВВС Украины сообщили, что все четыре ракеты "Искандер-М", выпущенные ночью, избежали ПВО страны и попали в цели.
Этим летом ракеты серьезно повредили по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях.
В частности, местные чиновники сообщали об ударе 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar.
Две ракеты, выпущенные во время этого удара, были нацелены на офисы компании, которая проектирует и производит компоненты для беспилотных систем, сообщили чиновники, знакомые с инцидентом.
Российские ракеты обошли украинскую противовоздушную оборону и повредили офисы делегации ЕС и Британского совета, которые располагались неподалеку.
Вызовы для систем Patriot
Перехватчики Patriot - единственные в арсенале Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты можно сбивать с помощью менее совершенных средств ПВО, но обновления российских ракет усложнили эту задачу.
Как отметил западный чиновник, первым признаком модернизации стало заметное снижение эффективности перехвата. Приближающиеся ракеты ведут себя по-другому в "конечной фазе", отклоняясь от ранее установленных параметров поражения.
Оценка подтверждается отчетом специального генерального инспектора Агентства оборонной разведки США за период с 1 апреля по 30 июня. Согласно документу, Вооруженные силы Украины "имели трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot из-за недавних тактических усовершенствований России, в частности усовершенствований, которые позволяют ее ракетам менять траекторию и выполнять маневры".
В отчете приведены примеры атак 28 июня и 9 июля, когда украинская ПВО смогла сбить лишь часть ракет.
Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины, заявил Financial Times, что россияне "продолжают существенно модернизировать технологии своих "Искандеров" и других ракет". Он отметил необходимость для партнеров Киева перекрыть потоки компонентов западного производства в Россию, в частности через Китай.
Це серйозне твердження. Чому про це ані слова від сирського (і від Зеленського теж)?