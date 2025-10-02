Росія модернізувала "Іскандери" і "Кинджали", щоб обходити Patriot, - FT

Росіяни почали застосовувати під час обстрілів України модернізовані ракети "Кинджал" й "Іскандер", які можуть "заплутувати" й обходити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Рівень перехоплення балістичних ракет українською протиповітряною обороною впав з 37% у серпні до 6% у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Росія модернізувала балістичні ракети

За словами українських та західних чиновників, місяці руйнівних російських повітряних атак свідчать про те, що РФ вдалося модифікувати свої ракети, щоб обходити українську протиповітряну оборону.

Нинішні та колишні українські та західні чиновники вважають, що Росія, ймовірно, модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з оціночною дальністю до 500 км, а також балістичні ракети "Кинджал", що запускаються з повітря і можуть пролітати до 480 км.

Зараз ракети рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які "заплутують і обходять" перехоплювачі Patriot.

Це "змінює правила гри для Росії", сказав один колишній український чиновник. Оскільки Київ також стикається з уповільненням поставок перехоплювачів ППО з США, ракетна кампанія знищила ключові військові об'єкти та критичну інфраструктуру напередодні зими.

Ефективність української ППО

Рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився протягом літа, досягнувши 37% у серпні, але впав до 6% у вересні, попри меншу кількість запусків.

У середу ВПС України повідомили, що всі чотири ракети "Іскандер-М", випущені вночі, уникли ППО країни та влучили в цілі.

Цього літа ракети серйозно пошкодили щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях.

Зокрема, місцеві посадовці повідомляли про удар 28 серпня по об'єкту, що виробляє турецькі дрони Bayraktar.

Дві ракети, випущені під час цього удару, були націлені на офіси компанії, що проєктує та виробляє компоненти для безпілотних систем, повідомили чиновники, ознайомлені з інцидентом.

Російські ракети обійшли українську протиповітряну оборону і пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, які розташовувалися неподалік.

Виклики для систем Patriot

Перехоплювачі Patriot - єдині в арсеналі Києва, здатні збивати російські балістичні ракети. Крилаті ракети можна збивати за допомогою менш досконалих засобів ППО, але оновлення російських ракет ускладнили це завдання.

Як зазначив західний чиновник, першою ознакою модернізації стало помітне зниження ефективності перехоплення. Ракети, що наближаються, поводяться по-іншому в "кінцевій фазі", відхиляючись від раніше встановлених параметрів ураження.

Оцінка підтверджується звітом спеціального генерального інспектора Агентства оборонної розвідки США за період з 1 квітня по 30 червня. Згідно з документом, Збройні сили України "мали труднощі з послідовним використанням систем протиповітряної оборони Patriot через нещодавні тактичні вдосконалення Росії, зокрема вдосконалення, які дозволяють її ракетам змінювати траєкторію і виконувати маневри".

У звіті наведено приклади атак 28 червня та 9 липня, коли українська ППО змогла збити лише частину ракет.

Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, заявив Financial Times, що росіяни "продовжують суттєво модернізувати технології своїх "Іскандерів" та інших ракет". Він наголосив на необхідності для партнерів Києва перекрити потоки компонентів західного виробництва до Росії, зокрема через Китай.

