Білорусь заявила, що вже нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс "Орешник".

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков, цитують пропагандистські "РИА Новости" і ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нібито розміщення "Орешника" в Білорусі означає не "бездумну гонитву озброєнь", а "лише оборонний підхід".

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що "Орешник" можуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що вже обирає місце для розміщення російського комплексу "Орешник", який йому пообіцяв передати диктатор РФ Володимир Путін.

