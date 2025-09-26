УКР
Орешник на території Білорусі
Білорусь розмістила на своїй території російський комплекс "Орешник", - МЗС країни

Білорусь розмістила у себе ракету Орешник

Білорусь заявила, що вже нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс "Орешник".

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков, цитують пропагандистські "РИА Новости" і ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нібито розміщення "Орешника" в Білорусі означає не "бездумну гонитву озброєнь", а "лише оборонний підхід".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри завершення навчань "Захід-2025", загроза з боку Білорусі зберігається, - ДПСУ

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що "Орешник" можуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що вже обирає місце для розміщення російського комплексу "Орешник", який йому пообіцяв передати диктатор РФ Володимир Путін.

Білорусь (8085) балістичні ракети (473)
Топ коментарі
+9
Оцей арешник *********** у соаку і запхають.
І буде не Косив Ясь конюшину... а Торчить зі сраці Яся арешник.
показати весь коментар
26.09.2025 21:15 Відповісти
+6
Усатоє говно осущєствіло свою мєчту...
показати весь коментар
26.09.2025 21:15 Відповісти
+3
Ну ось, як раз саме час вирахувати місця їх розміщення, і як бабахнути по них нашими БПЛА, щоб все у того вусатого таракана-лукаша перетворилось у труху!
показати весь коментар
26.09.2025 21:33 Відповісти
