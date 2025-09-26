Білорусь розмістила на своїй території російський комплекс "Орешник", - МЗС країни
Білорусь заявила, що вже нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс "Орешник".
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков, цитують пропагандистські "РИА Новости" і ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нібито розміщення "Орешника" в Білорусі означає не "бездумну гонитву озброєнь", а "лише оборонний підхід".
Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що "Орешник" можуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що вже обирає місце для розміщення російського комплексу "Орешник", який йому пообіцяв передати диктатор РФ Володимир Путін.
