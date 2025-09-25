Попри завершення навчань "Захід-2025", загроза з боку Білорусі зберігається, - ДПСУ

Попри закінчення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", загроза з боку Білорусі не зникла.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи та техніка РФ, що брали участь у маневрах, залишили територію Білорусі, однак ситуація потребує постійного контролю. "Загроза з території Білорусі нікуди не зникає. Активності біля нашого кордону наразі немає, але ми маємо залишатися пильними", - зазначив він.

Демченко підкреслив, що Україна продовжує укріплювати рубежі: будуються фортифікації вздовж кордону від Волині до Чернігівщини, мінуються загрозливі напрямки, щоб унеможливити будь-які спроби вторгнення.

Також він нагадав, що пропускні операції на українсько-білоруському кордоні не здійснюються. Єдиний виняток - громадяни України, які можуть повернутися додому через цей напрямок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися втекти до Молдови за $8 000: на Одещині затримано сімох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО