Новини Військові навчання Білорусі та РФ
264 3

Попри завершення навчань "Захід-2025", загроза з боку Білорусі зберігається, - ДПСУ

Ситуація під час навчань "Захід" спокійна, незаконна міграція зменшилася

Попри закінчення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", загроза з боку Білорусі не зникла.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи та техніка РФ, що брали участь у маневрах, залишили територію Білорусі, однак ситуація потребує постійного контролю. "Загроза з території Білорусі нікуди не зникає. Активності біля нашого кордону наразі немає, але ми маємо залишатися пильними", - зазначив він.

Демченко підкреслив, що Україна продовжує укріплювати рубежі: будуються фортифікації вздовж кордону від Волині до Чернігівщини, мінуються загрозливі напрямки, щоб унеможливити будь-які спроби вторгнення.

Також він нагадав, що пропускні операції на українсько-білоруському кордоні не здійснюються. Єдиний виняток - громадяни України, які можуть повернутися додому через цей напрямок.

Автор: 

Білорусь (8083) Держприкордонслужба ДПСУ (6439) військові навчання (2817)
Не можу зрозуміти--коли були навчання,всі тренділи,що Україні нічого не загрожує. Навчання закінчились,то загроза зберігається КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ЦЕЙ ХАОС,КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ СЛОВЕСНИЙ ПОНОС НА ВСІХ РІВНЯХ ВЛАДИ???!!! НЕВЖЕ СТІЛЬКИ ДЕБІЛІВ І ТУПИХ У ВЛАДІ?
показати весь коментар
25.09.2025 09:47 Відповісти
"щось у лісі здохло",що ДПСУ на четвертий рік війни угледіло загрозу з боку "бл,,дорусії"???
показати весь коментар
25.09.2025 10:16 Відповісти
Якось вони Зе-розбалансовані. Під час підготовки і проведення навчань заявляли, що загрози нема. А після закінчення побачили.
показати весь коментар
25.09.2025 11:15 Відповісти
 
 