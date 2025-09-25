РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9158 посетителей онлайн
Новости Военные учения РФ и Беларуси
195 2

Несмотря на завершение учений "Запад-2025", угроза со стороны Беларуси сохраняется, - ГПСУ

Ситуация во время учений "Запад" спокойная, незаконная миграция уменьшилась

Несмотря на окончание совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", угроза со стороны Беларуси не исчезла.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения и техника РФ, участвовавшие в маневрах, покинули территорию Беларуси, однако ситуация требует постоянного контроля. "Угроза с территории Беларуси никуда не исчезает. Активности у нашей границы пока нет, но мы должны оставаться бдительными", - отметил он.

Демченко подчеркнул, что Украина продолжает укреплять рубежи: строятся фортификации вдоль границы от Волыни до Черниговщины, минируются угрожающие направления, чтобы исключить любые попытки вторжения.

Также он напомнил, что пропускные операции на украинско-белорусской границе не осуществляются. Единственное исключение - граждане Украины, которые могут вернуться домой через это направление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались сбежать в Молдову за $8 000: в Одесской области задержаны семеро мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Беларусь (8023) Госпогранслужба (6866) военные учения (3497)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можу зрозуміти--коли були навчання,всі тренділи,що Україні нічого не загрожує. Навчання закінчились,то загроза зберігається КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ЦЕЙ ХАОС,КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ СЛОВЕСНИЙ ПОНОС НА ВСІХ РІВНЯХ ВЛАДИ???!!! НЕВЖЕ СТІЛЬКИ ДЕБІЛІВ І ТУПИХ У ВЛАДІ?
показать весь комментарий
25.09.2025 09:47 Ответить
"щось у лісі здохло",що ДПСУ на четвертий рік війни угледіло загрозу з боку "бл,,дорусії"???
показать весь комментарий
25.09.2025 10:16 Ответить
 
 