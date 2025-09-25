Несмотря на завершение учений "Запад-2025", угроза со стороны Беларуси сохраняется, - ГПСУ

Несмотря на окончание совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", угроза со стороны Беларуси не исчезла.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, подразделения и техника РФ, участвовавшие в маневрах, покинули территорию Беларуси, однако ситуация требует постоянного контроля. "Угроза с территории Беларуси никуда не исчезает. Активности у нашей границы пока нет, но мы должны оставаться бдительными", - отметил он.

Демченко подчеркнул, что Украина продолжает укреплять рубежи: строятся фортификации вдоль границы от Волыни до Черниговщины, минируются угрожающие направления, чтобы исключить любые попытки вторжения.

Также он напомнил, что пропускные операции на украинско-белорусской границе не осуществляются. Единственное исключение - граждане Украины, которые могут вернуться домой через это направление.

