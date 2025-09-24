РУС
Пытались бежать в Молдову за $8 000: в Одесской области задержаны семь мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники с помощью дрона и технических средств наблюдения обнаружили группу нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержаны семь жителей Донецкой, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областей. Они планировали перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Организатор, так называемый "админ", дистанционно координировал их действия через телеграм-канал. За "услугу" каждый оплатил на его криптокошелек по 8 тысяч долларов США, не имея никаких гарантий успешной переправки.

В Одесской области задержали семерых мужчин
Фото: ГПСУ

Во время задержания мужчины пытались убежать, однако их остановили после применения служебной собаки по имени Жизель.

На всех правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

Госпогранслужба (6865) Одесская область (3830) уклонисты (1107)
Паломники?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:02 Ответить
7 на 8 = 56 т зелених....
Хороший бізнес!!!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:04 Ответить
А як би був серед них граф Альбрехт, Жизель могла й розгубиитися.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:05 Ответить
Вот шо, Жизель, лающая, делает!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:06 Ответить
В придністров'я драпали, значить до своїх, до кацапів.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:08 Ответить
Бояться за свої паршиві шкури
показать весь комментарий
24.09.2025 12:09 Ответить
А грошики тепер - тю-тю?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:16 Ответить
Як тютю? Половина бандюкам, половина прикордонникам. Все чесно, як і домовлялись. Ще і ТЦК напрягатись не треба. Суцільні бонуси.
P.S. Сім ідіотів.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:41 Ответить
В Молдову не можна втекти нахаляву? Дожилися.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:44 Ответить
 
 