Пытались бежать в Молдову за $8 000: в Одесской области задержаны семь мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники с помощью дрона и технических средств наблюдения обнаружили группу нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержаны семь жителей Донецкой, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областей. Они планировали перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Организатор, так называемый "админ", дистанционно координировал их действия через телеграм-канал. За "услугу" каждый оплатил на его криптокошелек по 8 тысяч долларов США, не имея никаких гарантий успешной переправки.

Во время задержания мужчины пытались убежать, однако их остановили после применения служебной собаки по имени Жизель.

На всех правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

