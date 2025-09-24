Намагалися втекти до Молдови за $8 000: на Одещині затримано сімох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Одещині прикордонники за допомогою дрона та технічних засобів спостереження виявили групу порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затримано сімох мешканців Донецької, Черкаської, Київської, Запорізької, Чернігівської та Полтавської областей. Вони планували перейти придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Організатор, так званий "адмін", дистанційно координував їхні дії через телеграм-канал. За "послугу" кожен сплатив на його криптогаманець по 8 тисяч доларів США, не маючи жодних гарантій успішного переправлення.

Під час затримання чоловіки намагалися втекти, проте їх зупинили після застосування службової собаки на ім’я Жизель.

На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду.

