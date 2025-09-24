УКР
635 9

Намагалися втекти до Молдови за $8 000: на Одещині затримано сімох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Одещині прикордонники за допомогою дрона та технічних засобів спостереження виявили групу порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затримано сімох мешканців Донецької, Черкаської, Київської, Запорізької, Чернігівської та Полтавської областей. Вони планували перейти придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Організатор, так званий "адмін", дистанційно координував їхні дії через телеграм-канал. За "послугу" кожен сплатив на його криптогаманець по 8 тисяч доларів США, не маючи жодних гарантій успішного переправлення.

На Одещині затримали сімох чоловіків
Фото: ДПСУ

Під час затримання чоловіки намагалися втекти, проте їх зупинили після застосування службової собаки на ім’я Жизель.

На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6438) Одеська область (3494) ухилянти (1178)
Коментувати
Паломники?
показати весь коментар
24.09.2025 12:02 Відповісти
7 на 8 = 56 т зелених....
Хороший бізнес!!!
показати весь коментар
24.09.2025 12:04 Відповісти
А як би був серед них граф Альбрехт, Жизель могла й розгубиитися.
показати весь коментар
24.09.2025 12:05 Відповісти
Вот шо, Жизель, лающая, делает!
показати весь коментар
24.09.2025 12:06 Відповісти
В придністров'я драпали, значить до своїх, до кацапів.
показати весь коментар
24.09.2025 12:08 Відповісти
Бояться за свої паршиві шкури
показати весь коментар
24.09.2025 12:09 Відповісти
А грошики тепер - тю-тю?
показати весь коментар
24.09.2025 12:16 Відповісти
Як тютю? Половина бандюкам, половина прикордонникам. Все чесно, як і домовлялись. Ще і ТЦК напрягатись не треба. Суцільні бонуси.
P.S. Сім ідіотів.
показати весь коментар
24.09.2025 12:41 Відповісти
В Молдову не можна втекти нахаляву? Дожилися.
показати весь коментар
24.09.2025 12:44 Відповісти
 
 