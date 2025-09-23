УКР
Прикордонники взяли в полон 61-річного російського військового в Покровську, - ДПСУ. ВIДЕО

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 105 прикордонного загону взяли у полон 61-річного військовослужбовця армії РФ у районі Покровська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу

Як зазначається, чоловік усе життя працював у цивільних професіях і не мав жодного стосунку до армії. Попри вік та проблеми зі здоров’ям, у травні 2025 року його мобілізувало російське Міністерство оборони для штурмів українських позицій.

За словами прикордонників, при здачі в полон він мав автомат, чотири повні магазини набоїв та невеликий запас їжі. Полонений визнав, що війну проти України розв’язав Путін і закликав співгромадян не йти на фронт, а дозволити Україні самій визначати своє майбутнє.

"Українські прикордонники зберегли життя чоловікові, якого кремль фактично прирік на смерть", - зазначили в ДПСУ.

+7
Доброволець
23.09.2025 17:58 Відповісти
Це не людина. Це кровожерлива потвора, яка просто фізично не встигла когось вбити. Краще би прикордонники провели оце до гиляки, і там відправили до кабзона.
23.09.2025 17:59 Відповісти
Да пішов він добровільно за гроші і таких там ще багато.Нам тут впарюють кацапську бусифікацію ,мудрий наріт схаває
23.09.2025 18:01 Відповісти
Бусифікація на россії теж іде повним ходом. Хапають до 75 річного віку включно.
23.09.2025 18:03 Відповісти
Пиши вже до 90.Раха пропонує контракт незалежно від віку і Африка велика.Казки про хапають до 75 це примітивна пропаганда,ціль якої виправдати нашу бусифікацію
23.09.2025 18:15 Відповісти
Схоже, кацапи придумали, як скоротити кількість своїх уголовників та пенсіонерів, а тих, хто виживе підкинути Україні...
23.09.2025 18:01 Відповісти
Бреше. Підписав контракт - продав життя - а здихати не захотів. Вирішив пропетлять.
На обмін - його там все рівно обнулять.
23.09.2025 18:02 Відповісти
Хочеться запитати цього кацапа, а як він потрапив на війну в такому віці? Навіть ***** примусово таких не взяв би. Значить добровільно пішов хАхлоФ убівать, *****.
23.09.2025 18:25 Відповісти
****** тварь.
23.09.2025 18:29 Відповісти
Мобилизация мужиков в Украине людей 50-55-60, тоже так себе история.
23.09.2025 18:40 Відповісти
Бо молоді ухилянти штурмують держкордон на заході України, а не кацапські позиції на сході і півдні. До того ж, малят 18-22 з богом відпустили повабитися у ЄС і забути про біди Батьківщини. Який вибір у суспільства ???
23.09.2025 18:50 Відповісти
Взяли в полон "в Покровську", чи "в районі Покровська"?
23.09.2025 19:03 Відповісти
 
 