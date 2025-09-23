Прикордонники взяли в полон 61-річного російського військового в Покровську, - ДПСУ. ВIДЕО
Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 105 прикордонного загону взяли у полон 61-річного військовослужбовця армії РФ у районі Покровська.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначається, чоловік усе життя працював у цивільних професіях і не мав жодного стосунку до армії. Попри вік та проблеми зі здоров’ям, у травні 2025 року його мобілізувало російське Міністерство оборони для штурмів українських позицій.
За словами прикордонників, при здачі в полон він мав автомат, чотири повні магазини набоїв та невеликий запас їжі. Полонений визнав, що війну проти України розв’язав Путін і закликав співгромадян не йти на фронт, а дозволити Україні самій визначати своє майбутнє.
"Українські прикордонники зберегли життя чоловікові, якого кремль фактично прирік на смерть", - зазначили в ДПСУ.
