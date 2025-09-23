УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9179 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
702 2

Переправляв "понятих" до Молдови за $14 000: на Одещині затримано прокурора-самозванця, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Одещині прикордонники зупинили автомобіль, де перебували двоє чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Одещині затримано "прокурора"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За допомогою драбини до Молдови: на Буковині викрито спробу переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Як зазначається, щоб уникнути перевірки, 41-річний житель Болградського району пред’явив посвідчення прокурора Одеської обласної прокуратури та заявив, що його пасажири  поняті у кримінальних справах. Документ викликав сумніви, і для перевірки викликали слідчо-оперативну групу.

Згодом з’ясувалося, що чоловік не має жодного стосунку до прокуратури, а посвідчення було підробленим. Він разом зі спільником організував канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови, вартість "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів. "Клієнтів" доставляли до кордону та забезпечували інструкціями щодо подальшого маршруту.

На Одещині затримано "прокурора"

Затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332), самовільне присвоєння владних повноважень (ч.2 ст.353) та використання підробленого документа (ч.4 ст.358). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники Львівщини викрили масштабну контрабанду косметики, препаратів і парфумів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) Одеська область (3492) ухилянти (1176)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штурмовики
показати весь коментар
23.09.2025 15:51 Відповісти
Прокурорські війська 100 % є !
Навіщо Бубон створювати хоче ще якісь "штОрмові "
показати весь коментар
23.09.2025 16:06 Відповісти
 
 