Переправляв "понятих" до Молдови за $14 000: на Одещині затримано прокурора-самозванця, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Одещині прикордонники зупинили автомобіль, де перебували двоє чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, щоб уникнути перевірки, 41-річний житель Болградського району пред’явив посвідчення прокурора Одеської обласної прокуратури та заявив, що його пасажири поняті у кримінальних справах. Документ викликав сумніви, і для перевірки викликали слідчо-оперативну групу.
Згодом з’ясувалося, що чоловік не має жодного стосунку до прокуратури, а посвідчення було підробленим. Він разом зі спільником організував канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови, вартість "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів. "Клієнтів" доставляли до кордону та забезпечували інструкціями щодо подальшого маршруту.
Затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332), самовільне присвоєння владних повноважень (ч.2 ст.353) та використання підробленого документа (ч.4 ст.358). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
