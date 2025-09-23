За допомогою драбини до Молдови: на Буковині викрито спробу переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному переправленню двох чоловіків через кордон із Молдовою.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Місцевий мешканець через месенджер підшукав "клієнтів" та власним автомобілем доставив їх до прикордоння на ділянці відділу "Сокиряни". Чоловік планував провести їх через кордон за допомогою драбини, якою мав подолати загороджувальний паркан.

Порушників затримали на самому початку маршруту. З’ясувалося, що мешканці Полтавської та Чернівецької областей погодилися заплатити організатору по 4 тисячі доларів США.

Організатора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відомості про правопорушення внесені до ЄРДР за ст. 332 ККУ. Щодо двох затриманих складені адмінматеріали.

