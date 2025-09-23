С помощью лестницы в Молдову: на Буковине раскрыта попытка переправки мужчин за границу, - ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконную переправку двух мужчин через границу с Молдовой.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Местный житель через мессенджер подыскал "клиентов" и собственным автомобилем доставил их в приграничье на участке отдела "Сокиряны". Мужчина планировал провести их через границу с помощью лестницы, которой должен был преодолеть заградительный забор.

Нарушителей задержали в самом начале маршрута. Выяснилось, что жители Полтавской и Черновицкой областей согласились заплатить организатору по 4 тысячи долларов США.

Организатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сведения о правонарушении внесены в ЕРДР по ст. 332 УКУ. В отношении двух задержанных составлены админматериалы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники Львовщины разоблачили масштабную контрабанду косметики, препаратов и духов. ФОТОрепортаж