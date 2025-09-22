Пограничники Львовщины раскрыли масштабную контрабанду косметики, препаратов и парфюмерии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда во Львовской области обнаружили несколько случаев незаконного перемещения товаров через границу.

Общая стоимость выявленных грузов составляет около 2 миллионов гривен, сообщают в отряде, передает Цензор.НЕТ.

Самую большую партию задержали в пункте пропуска "Угринов" - в микроавтобусе Mercedes обнаружили 270 шприц-ручек со средствами для снижения веса, наращивания мышц, повышения выносливости, а также препаратами для заживления ран, поддержки желудка, замедления старения и укрепления иммунитета.

В пункте пропуска "Краковец" в багажнике Volkswagen пограничники нашли профессиональную южнокорейскую косметику - кремы для лица, ВВ-кремы и коллагеновые маски. В другом случае, в рейсовом автобусе Прага-Львов было обнаружено 96 единиц духов различных брендов.

В пункте пропуска "Шегини" во время проверки автобуса Бонн-Харьков задержали 100 электронных сигарет, а в микроавтобусе Renault - 57 подарочных наборов известного нидерландского бренда.

















