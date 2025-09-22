РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9824 посетителя онлайн
Новости Фото
821 3

Пограничники Львовщины раскрыли масштабную контрабанду косметики, препаратов и парфюмерии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда во Львовской области обнаружили несколько случаев незаконного перемещения товаров через границу.

Общая стоимость выявленных грузов составляет около 2 миллионов гривен, сообщают в отряде, передает Цензор.НЕТ.

Самую большую партию задержали в пункте пропуска "Угринов" - в микроавтобусе Mercedes обнаружили 270 шприц-ручек со средствами для снижения веса, наращивания мышц, повышения выносливости, а также препаратами для заживления ран, поддержки желудка, замедления старения и укрепления иммунитета.

В пункте пропуска "Краковец" в багажнике Volkswagen пограничники нашли профессиональную южнокорейскую косметику - кремы для лица, ВВ-кремы и коллагеновые маски. В другом случае, в рейсовом автобусе Прага-Львов было обнаружено 96 единиц духов различных брендов.

В пункте пропуска "Шегини" во время проверки автобуса Бонн-Харьков задержали 100 электронных сигарет, а в микроавтобусе Renault - 57 подарочных наборов известного нидерландского бренда.

контрабанда
контрабанда
контрабанда
контрабанда
контрабанда
контрабанда
контрабанда
контрабанда

Читайте: Инспектор ГПСУ переправлял мужчин в Приднестровье, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6859) граница (5374) Львовская область (3016)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А раніше вони не возили контрабас? Чі дах прихватили, й вони вирішили що нікому вже не потрібно гроші платити?
показать весь комментарий
22.09.2025 16:01 Ответить
І це тоді, коли в Україні створені п'ять антикорупційних органів. Виявили 100 електронних сигарет. Виявили для показника, а контрабанда продовжується.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:23 Ответить
Це ж потужно, дві сумки контрабанди)))))) А то що фури з десятками тон контрабанди їдуть, то це норм
показать весь комментарий
22.09.2025 17:21 Ответить
 
 