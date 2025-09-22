Инспектор ГПСУ переправлял мужчин в Приднестровье, - ГБР. ФОТО

Задержан инспектор Госпогранслужбы, который организовал канал переправки военнообязанных через государственную границу Украины в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Коридор" для уклонистов он организовал в августе 2025 года.

Также читайте: Переправка в Румынию за €6 500: на Буковине разоблачили экс-пограничника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В одном из эпизодов фигурант предложил мужчине призывного возраста за 4,5 тыс. долларов США "помочь" выехать из Украины. Он планировал переправить "клиента" на территорию непризнанного Приднестровья за пределами официального пункта пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.

При встрече фигурант предоставил мужчине подробные инструкции относительно маршрута и средств, необходимых для удачного "вояжа". В определенный день военнослужащий на экране собственного мобильного телефона в специальном приложении продемонстрировал ему участки, на которых можно осуществить незаконный переход", - говорится в сообщении.

После получения всей оговоренной суммы в тот же день его задержали.





Читайте также: Ночью пограничники задержали десятерых "путешественников" на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Сейчас инспектору ГПСУ сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Читайте: 8 миллионов взяток: военная прокуратура разоблачила схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж