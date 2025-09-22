РУС
8 миллионов взяток: военная прокуратура раскрыла схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж

Специализированные прокуратуры в сфере обороны системно разоблачают и привлекают к уголовной ответственности лиц задействованных в коррупционных схемах, организации уклонения от мобилизации и незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Только за две недели прокуроры Специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали 46 человек, причастных к уголовным преступлениям, связанным с неправомерной выгодой, незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу и уклонением от мобилизации. Общая сумма неправомерной выгоды - почти 8 миллионов гривен.

Незаконная переправка военнообязанных:

Разоблачены схемы во Львове, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Черновцах, Харькове и на Ривненщине. Суммы взяток за организацию побега за границу колебались от 3 тысяч до 82 тысяч долларов.

Неправомерная выгода во время мобилизации:

В разных регионах (Киев, Львов, Одесса, Черновцы, Николаев, Запорожье, Закарпатье, Херсон, Чернигов, Хмельницкий) разоблачены служащие, которые за деньги "бронировали" военнообязанных, снимали с розыска или оформляли отсрочки. Размеры взяток - от 1,3 тысячи до 10 тысяч долларов США.

Схемы в военно-врачебных комиссиях:

В Черкассах, Полтаве, Одессе, Харькове и Виннице медики и военные за взятки обеспечивали "нужные" решения ВВК или поддельные справки.

задержание
Фото: pgo_gov_ua
задержание
Фото: pgo_gov_ua
задержание
Фото: pgo_gov_ua
задержание
Фото: pgo_gov_ua

Читайте также: Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года: в суд передано дело в отношении высшего командования РФ, которое организовало атаку на город. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

нема військових прокуратур та військових прокурорів
їх ліквідували в нуль восени 2019-го
22.09.2025 10:47 Ответить
Метастази ухилянства уразили увесь суспільний організм. Для державних працівників та службовців-злочинців слід у воєнний час запровадити смертну кару як хірургічний спосіб видалення ухилянтської пухлини. Ніщо інше не налякає і не переконає злочинців, які сприяють підриву обороноздатності України.
22.09.2025 10:52 Ответить
Кого зараз здивуєш 8 лямами?Зелені вже давно крадуть мільярдами.
Сам Зегевара сказав що з корупцією "у нас все чисто".Та й взагалі - влада дуже здивована цими в край поодинокими випадками.
22.09.2025 10:59 Ответить
Роками контролюючі органи заплющували очі на незаконний перетин кордону, дали одним чухнуть за бугор, іншим збагатіти по гланди, а тепер прозріли !?
Чого цих схем не бачили раніше, коли про це знали всі ?
22.09.2025 11:00 Ответить
 
 