8 миллионов взяток: военная прокуратура раскрыла схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж
Специализированные прокуратуры в сфере обороны системно разоблачают и привлекают к уголовной ответственности лиц задействованных в коррупционных схемах, организации уклонения от мобилизации и незаконного пересечения границы.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Только за две недели прокуроры Специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали 46 человек, причастных к уголовным преступлениям, связанным с неправомерной выгодой, незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу и уклонением от мобилизации. Общая сумма неправомерной выгоды - почти 8 миллионов гривен.
Незаконная переправка военнообязанных:
Разоблачены схемы во Львове, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Черновцах, Харькове и на Ривненщине. Суммы взяток за организацию побега за границу колебались от 3 тысяч до 82 тысяч долларов.
Неправомерная выгода во время мобилизации:
В разных регионах (Киев, Львов, Одесса, Черновцы, Николаев, Запорожье, Закарпатье, Херсон, Чернигов, Хмельницкий) разоблачены служащие, которые за деньги "бронировали" военнообязанных, снимали с розыска или оформляли отсрочки. Размеры взяток - от 1,3 тысячи до 10 тысяч долларов США.
Схемы в военно-врачебных комиссиях:
В Черкассах, Полтаве, Одессе, Харькове и Виннице медики и военные за взятки обеспечивали "нужные" решения ВВК или поддельные справки.
їх ліквідували в нуль восени 2019-го
Сам Зегевара сказав що з корупцією "у нас все чисто".Та й взагалі - влада дуже здивована цими в край поодинокими випадками.
Чого цих схем не бачили раніше, коли про це знали всі ?