8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони системно викривають та притягають до кримінальної відповідальності осіб задіяних у корупційних схемах, організації ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Лише за два тижні прокурори Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Загальна сума неправомірної вигоди – майже 8 мільйонів гривень.

Незаконне переправлення військовозобов’язаних:

Викрито схеми у Львові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Чернівцях, Харкові та на Рівненщині. Суми хабарів за організацію втечі за кордон коливалися від 3 тисяч до 82 тисяч доларів.

Неправомірна вигода під час мобілізації:

У різних регіонах (Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Миколаїв, Запоріжжя, Закарпаття, Херсон, Чернігів, Хмельницький) викрито службовців, які за гроші "бронювали" військовозобов’язаних, знімали з розшуку чи оформлювали відстрочки. Розміри хабарів – від 1,3 тисячі до 10 тисяч доларів США.

Схеми у військово-лікарських комісіях:

У Черкасах, Полтаві, Одесі, Харкові та Вінниці медики та військові за хабарі забезпечували "потрібні" рішення ВЛК або підроблені довідки.

затримання
Фото: pgo_gov_ua
затримання
Фото: pgo_gov_ua
затримання
Фото: pgo_gov_ua
затримання
Фото: pgo_gov_ua

Читайте також: Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року: до суду передано справу щодо вищого командування РФ, яке організувало атаку на місто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4379) корупція (4794) Офіс Генпрокурора (3438) ухилянти (1171)
нема військових прокуратур та військових прокурорів
їх ліквідували в нуль восени 2019-го
22.09.2025 10:47 Відповісти
Метастази ухилянства уразили увесь суспільний організм. Для державних працівників та службовців-злочинців слід у воєнний час запровадити смертну кару як хірургічний спосіб видалення ухилянтської пухлини. Ніщо інше не налякає і не переконає злочинців, які сприяють підриву обороноздатності України.
22.09.2025 10:52 Відповісти
Кого зараз здивуєш 8 лямами?Зелені вже давно крадуть мільярдами.
Сам Зегевара сказав що з корупцією "у нас все чисто".Та й взагалі - влада дуже здивована цими в край поодинокими випадками.
22.09.2025 10:59 Відповісти
Роками контролюючі органи заплющували очі на незаконний перетин кордону, дали одним чухнуть за бугор, іншим збагатіти по гланди, а тепер прозріли !?
Чого цих схем не бачили раніше, коли про це знали всі ?
22.09.2025 11:00 Відповісти
Ось так працюють ці уроди на ворога, прийде час, коли не буде кого і мобілізовувати, тільки діло в тому, що одні втечуть за кордон, а інші будуть в Україні і їм повернеться бумеранг, а особливо цій зеленій гниді, яка для своїх рейтингів випустила пацанів!
22.09.2025 11:16 Відповісти
 
 