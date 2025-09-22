8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж
Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони системно викривають та притягають до кримінальної відповідальності осіб задіяних у корупційних схемах, організації ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Лише за два тижні прокурори Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Загальна сума неправомірної вигоди – майже 8 мільйонів гривень.
Незаконне переправлення військовозобов’язаних:
Викрито схеми у Львові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Чернівцях, Харкові та на Рівненщині. Суми хабарів за організацію втечі за кордон коливалися від 3 тисяч до 82 тисяч доларів.
Неправомірна вигода під час мобілізації:
У різних регіонах (Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Миколаїв, Запоріжжя, Закарпаття, Херсон, Чернігів, Хмельницький) викрито службовців, які за гроші "бронювали" військовозобов’язаних, знімали з розшуку чи оформлювали відстрочки. Розміри хабарів – від 1,3 тисячі до 10 тисяч доларів США.
Схеми у військово-лікарських комісіях:
У Черкасах, Полтаві, Одесі, Харкові та Вінниці медики та військові за хабарі забезпечували "потрібні" рішення ВЛК або підроблені довідки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
їх ліквідували в нуль восени 2019-го
Сам Зегевара сказав що з корупцією "у нас все чисто".Та й взагалі - влада дуже здивована цими в край поодинокими випадками.
Чого цих схем не бачили раніше, коли про це знали всі ?