8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони системно викривають та притягають до кримінальної відповідальності осіб задіяних у корупційних схемах, організації ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Лише за два тижні прокурори Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Загальна сума неправомірної вигоди – майже 8 мільйонів гривень.

Незаконне переправлення військовозобов’язаних:

Викрито схеми у Львові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Чернівцях, Харкові та на Рівненщині. Суми хабарів за організацію втечі за кордон коливалися від 3 тисяч до 82 тисяч доларів.

Неправомірна вигода під час мобілізації:

У різних регіонах (Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Миколаїв, Запоріжжя, Закарпаття, Херсон, Чернігів, Хмельницький) викрито службовців, які за гроші "бронювали" військовозобов’язаних, знімали з розшуку чи оформлювали відстрочки. Розміри хабарів – від 1,3 тисячі до 10 тисяч доларів США.

Схеми у військово-лікарських комісіях:

У Черкасах, Полтаві, Одесі, Харкові та Вінниці медики та військові за хабарі забезпечували "потрібні" рішення ВЛК або підроблені довідки.

