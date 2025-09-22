УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10068 відвідувачів онлайн
Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів
834 7

Інспектор ДПСУ переправляв чоловіків до Придністров’я, - ДБР. ФОТО

Затримано інспектора Держприкордонслужби, який організував канал переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Коридор" для ухилянтів він організував у серпня 2025 року.

Також читайте: Переправлення до Румунії за €6 500: на Буковині викрило експрикордонника, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"В одному з епізодів фігурант запропонував чоловіку призовного віку за 4,5 тис. доларів США "допомогти" виїхати з України. Він планував переправити "клієнта" на територію невизнаного Придністров'я поза межами офіційного пункту пропуску та місць несення служби прикордонних нарядів.

При зустрічі фігурант надав чоловіку детальні інструкції щодо маршруту та засобів, необхідних для вдалого "вояжу". У визначений день військовослужбовець на екрані власного мобільного телефону у спеціальному додатку продемонстрував йому ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід", - йдеться в повідомленні.

Після отримання всієї обумовленої суми того ж дня його затримали.

Інспектор ДПСУ переправляв чоловіків до Придністров'я
Інспектор ДПСУ переправляв чоловіків до Придністров'я

Читайте також: Вночі прикордонники затримали десятьох "мандрівників" на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Наразі інспектору ДПСУ повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте: 8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) кордон (4920) Одеська область (3490) Придністров’я (486) ДБР (3736) ухилянти (1171)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для таких слід запровадити смертну кару під час дії воєнного стану. Вибору нація не має.
показати весь коментар
22.09.2025 11:18 Відповісти
підеш виконавцем?
показати весь коментар
22.09.2025 11:25 Відповісти
Цей піде. Він би всіх на фронт відправив, а хто відмовляється - в розход, прям реінкарнація "вождя народів" якась, чесне слово.
показати весь коментар
22.09.2025 11:28 Відповісти
.. от цікаво... А як би Ви себе поводили і що б писали ( чи довго?) ... знаходячись зараз десь у Мелітополі..чи Бердянску.... ? Писали б про демократію...відмовлялися б від повісток... кидалися б на їхніх ТЦКшників...???
показати весь коментар
22.09.2025 11:39 Відповісти
Він може тільки свій диван з смердючого дупла розстріляти. Це "атставной афіцер"
показати весь коментар
22.09.2025 12:09 Відповісти
То є так тим пачє що фактично намагався переправити на теріторію на якій розташовано угрупування кідарів, це як державна зрада.
показати весь коментар
22.09.2025 11:44 Відповісти
Розмінування, відведення війск, розформування Житомирської танкової бригади, закриття ракетних програм, перекидання коштів з ЗСУ на Велике крадівництво, будування нової широкополосної траси на Чорнобиль, не законне закриття кордонів за статевою ознакою, бронювання "не навчених" поліцаїв та держслужбовців, та іншіх клоунів і кидання у мясорубку звичайних людей, то не є зрада? А допомогти "Миколці" звалити з країни мрій - вже прям зрада?
показати весь коментар
22.09.2025 12:49 Відповісти
 
 