Інспектор ДПСУ переправляв чоловіків до Придністров’я, - ДБР. ФОТО

Затримано інспектора Держприкордонслужби, який організував канал переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Коридор" для ухилянтів він організував у серпня 2025 року.

Також читайте: Переправлення до Румунії за €6 500: на Буковині викрило експрикордонника, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"В одному з епізодів фігурант запропонував чоловіку призовного віку за 4,5 тис. доларів США "допомогти" виїхати з України. Він планував переправити "клієнта" на територію невизнаного Придністров'я поза межами офіційного пункту пропуску та місць несення служби прикордонних нарядів.

При зустрічі фігурант надав чоловіку детальні інструкції щодо маршруту та засобів, необхідних для вдалого "вояжу". У визначений день військовослужбовець на екрані власного мобільного телефону у спеціальному додатку продемонстрував йому ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід", - йдеться в повідомленні.

Після отримання всієї обумовленої суми того ж дня його затримали.





Читайте також: Вночі прикордонники затримали десятьох "мандрівників" на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Наразі інспектору ДПСУ повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте: 8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж