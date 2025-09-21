УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання порушників кордону
862 10

Вночі прикордонники затримали десятьох "мандрівників" на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У ніч на 21 вересня прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону затримали десятьох чоловіків.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Так, опівночі за 50 метрів до держрубежу прикордонний наряд затримав чотирьох осіб, які рухалися в бік Румунії.

Ще дві групи загалом із шістьох "пішоходів" прикордонники виявили за допомогою засобів відеоспостереження.

Також дивіться: Викрито схему незаконного переправлення порушників за кордон: правоохоронці затримали ділка. ФОТОрепортаж

Усі затримані виявилися жителями Закарпатської області.

Затримано десятьох порушників кордону на Закарпатті

Зазначається, що під час переслідування порушники намагалися втекти, проте завдяки злагодженим діям прикордонників їх було зупинено.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ч.2 ст. 204-1 та ч.2 ст. 185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Також читайте: 19-річний львів’янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

Затримано десятьох порушників кордону на Закарпатті
Затримано десятьох порушників кордону на Закарпатті

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) ухилянти (1170) Закарпатська область (2165)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мандрувати країною зараз противопоказано для здоров'я
показати весь коментар
21.09.2025 13:47 Відповісти
О,готове відділення! Треба гарного сержанта-командира.
показати весь коментар
21.09.2025 13:49 Відповісти
нацменам нічого вкрасти в Україні ? вже все вкрадено до них! тоді , вони їдуть, лізуть, йдуть до вас, європейці! лаптєстан це не країна а стан душі виродків.
показати весь коментар
21.09.2025 13:52 Відповісти
Ого, вже десятками пруть ухилянти за кордон ,
а 95- й квартал , зі своїми ******@чками ,
мандрують по всій
Україні і ніхто іх не чіпає , так як головне заробити побільше бабла
для ЗепреЗедента , чотирижди ухилянта
показати весь коментар
21.09.2025 14:02 Відповісти
цікаво за кого вони голосували у 2019 р ?
показати весь коментар
21.09.2025 14:06 Відповісти
Вони на заробітках у кідарів можливо були, їм не до виборів тоді було.
показати весь коментар
21.09.2025 14:11 Відповісти
"ні за кого" - це означає за потужного гундосіка
показати весь коментар
21.09.2025 14:36 Відповісти
Дятел, тут тема про "гундосика", чи тобі бот пох, гловне у лужу перднути??
показати весь коментар
21.09.2025 14:50 Відповісти
ТікайТе зібравшись сотнями,а краще тисячами
показати весь коментар
21.09.2025 14:43 Відповісти
Чергові не дуже розумні. Ви ще би сотнями намагались перейти, Ейнштейни.
показати весь коментар
21.09.2025 15:01 Відповісти
 
 