Вночі прикордонники затримали десятьох "мандрівників" на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У ніч на 21 вересня прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону затримали десятьох чоловіків.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Так, опівночі за 50 метрів до держрубежу прикордонний наряд затримав чотирьох осіб, які рухалися в бік Румунії.
Ще дві групи загалом із шістьох "пішоходів" прикордонники виявили за допомогою засобів відеоспостереження.
Усі затримані виявилися жителями Закарпатської області.
Зазначається, що під час переслідування порушники намагалися втекти, проте завдяки злагодженим діям прикордонників їх було зупинено.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ч.2 ст. 204-1 та ч.2 ст. 185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду.
а 95- й квартал , зі своїми ******@чками ,
мандрують по всій
Україні і ніхто іх не чіпає , так як головне заробити побільше бабла
для ЗепреЗедента , чотирижди ухилянта