РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7012 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание нарушителей границы
787 9

Ночью пограничники задержали десять "путешественников" на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 21 сентября пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда задержали десять мужчин.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Так, в полночь в 50 метрах до госграницы пограничный наряд задержал четырех человек, которые двигались в сторону Румынии.

Еще две группы в целом из шести "пешеходов" пограничники обнаружили с помощью средств видеонаблюдения.

Также смотрите: Разоблачена схема незаконной переправки нарушителей за границу: правоохранители задержали дельца. ФОТОрепортаж

Все задержанные оказались жителями Закарпатской области.

Задержаны десять нарушителей границы в Закарпатье

Отмечается, что во время преследования нарушители пытались убежать, однако благодаря слаженным действиям пограничников они были остановлены.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 204-1 и ч.2 ст. 185-10 КУоАП. Дела направлены в суд.

Также читайте: 19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу, - ГПСУ

Задержаны десять нарушителей границы в Закарпатье
Задержаны десять нарушителей границы в Закарпатье

Автор: 

Госпогранслужба (6856) уклонисты (1099) Закарпатская область (2683)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мандрувати країною зараз противопоказано для здоров'я
показать весь комментарий
21.09.2025 13:47 Ответить
О,готове відділення! Треба гарного сержанта-командира.
показать весь комментарий
21.09.2025 13:49 Ответить
нацменам нічого вкрасти в Україні ? вже все вкрадено до них! тоді , вони їдуть, лізуть, йдуть до вас, європейці! лаптєстан це не країна а стан душі виродків.
показать весь комментарий
21.09.2025 13:52 Ответить
Ого, вже десятками пруть ухилянти за кордон ,
а 95- й квартал , зі своїми ******@чками ,
мандрують по всій
Україні і ніхто іх не чіпає , так як головне заробити побільше бабла
для ЗепреЗедента , чотирижди ухилянта
показать весь комментарий
21.09.2025 14:02 Ответить
цікаво за кого вони голосували у 2019 р ?
показать весь комментарий
21.09.2025 14:06 Ответить
Вони на заробітках у кідарів можливо були, їм не до виборів тоді було.
показать весь комментарий
21.09.2025 14:11 Ответить
"ні за кого" - це означає за потужного гундосіка
показать весь комментарий
21.09.2025 14:36 Ответить
Дятел, тут тема про "гундосика", чи тобі бот пох, гловне у лужу перднути??
показать весь комментарий
21.09.2025 14:50 Ответить
ТікайТе зібравшись сотнями,а краще тисячами
показать весь комментарий
21.09.2025 14:43 Ответить
 
 