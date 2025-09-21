Ночью пограничники задержали десять "путешественников" на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 21 сентября пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда задержали десять мужчин.

Так, в полночь в 50 метрах до госграницы пограничный наряд задержал четырех человек, которые двигались в сторону Румынии.

Еще две группы в целом из шести "пешеходов" пограничники обнаружили с помощью средств видеонаблюдения.

Все задержанные оказались жителями Закарпатской области.

Отмечается, что во время преследования нарушители пытались убежать, однако благодаря слаженным действиям пограничников они были остановлены.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 204-1 и ч.2 ст. 185-10 КУоАП. Дела направлены в суд.

